Facebook deelde gebruikersdata met smartphonebouwers

Facebook heeft op grote schaal gebruikersgegevens doorgespeeld aan smartphoneproducenten. Daarvoor sloot het de voorbije tien jaar deals met zo'n 60 bedrijven, schrijft The New York Times.

Vandaag zijn Facebook en zijn app-familie niet weg te denken op smartphones, maar die dominantie heeft het bedrijf de voorbije tien jaar zorgvuldig moeten opbouwen. Een van de strategieën die het daarvoor hanteerde was het sluiten van overeenkomsten met producenten van smartphones voor de uitwisseling van private gegevens van gebruikers.

Dat deed Facebook onder meer met Apple, Samsung, Microsoft en Amazon , weet The New York Times. Dat hielp Facebook bij het verspreiden van zijn diensten bij de opmars van de smartphone.

Cambridge Analytica

Facebook verkeert al maanden in crisismodus vanwege de manier waarop het omspringt met gegevens van zijn miljarden gebruikers. In maart brak het schandaal uit rond Cambridge Analytica, de datafirma die Facebook-gegevens had misbruikt voor politieke campagnes zoals die rond de brexit en die van Donald Trump.