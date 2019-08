Facebook en Twitter verwijderen Chinese nep-accounts

De Amerikaanse socialemediareuzen ontdekten dat de valse accounts, die demonstranten in Hongkong in diskrediet brengen, gelinkt zijn aan de Chinese overheid.

Twitter maakt maandag in een opmerkelijk communiqué melding van '936 accounts waarvan de origine in China ligt'. 'Deze accounts wilden met opzet politieke onenigheid creëren in Hongkong, inclusief het ondermijnen van de legitimiteit en de politieke posities van de protestbeweging', zo luidt het.