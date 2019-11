Facebook groeit niet meer in België

Het aantal Belgen dat op Facebook actief is, blijft na jaren van explosieve groei voor het eerst stabiel. Het sociale netwerk heeft mogelijk zijn plafond bereikt.

De grote meerderheid van de Belgen is nog altijd actief op Facebook. Het sociale netwerk beschouwt een gebruiker als ‘actief’ als die minstens één keer per maand inlogt. Tussen juli en september deden 7 miljoen Belgen dat, blijkt uit officiële cijfers van Facebook. Dat is exact evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Na jaren van explosieve groei stagneert de groei in ons land dus. Het aantal dagelijks actieve gebruikers gaat er wel licht op vooruit: van 5,6 miljoen vorig jaar naar 5,7 miljoen nu.

80 % actief op Facebook Ruim 80 procent van de mensen die maandelijks een keer actief zijn op Facebook, is ook dagelijks actief.

Waarom het Facebook-gebruik in België stagneert, is onmogelijk in te schatten. Het sociale netwerk kreeg de afgelopen jaren af te rekenen met tal van schandalen. Maar mogelijk heeft het netwerk zijn potentieel in België simpelweg benut.

Verslaafd

Facebook kan zich wel optrekken aan het hoge aantal dagelijks actieve gebruikers. Meer dan 80 procent van de mensen die maandelijks een keertje actief zijn, is ook dagelijks actief. Het publiek van Facebook blijft zo bijzonder ‘verslaafd’.

Voor adverteerders is zo’n publiek erg interessant. Facebook geeft geen exacte cijfers over hoeveel omzet het in ons land uit advertenties boekt. Uit de jaarrekening van 2018 bleek wel dat Facebook 41 miljoen euro verdiende aan de campagnes van grote Belgische bedrijven.