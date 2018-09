Facebook-hack treft 50 miljoen gebruikers

De hackers maakten gebruik van een fout in de code van de 'View As'-functie. Daarmee kunnen Facebook-gebruikers zien hoe hun profiel er voor anderen uitziet. Die functie is tijdelijk uitgeschakeld.

In een communiqué zegt het bedrijf niet te weten wie de hackers zijn, noch vanwaar de cyberaanval uitgevoerd werd. Ook de exacte omvang van de hack is nog onduidelijk.

'Aangezien we nog maar pas ons onderzoek gestart hebben, moet we nog vaststellen of deze accounts misbruikt werden, en of er toegang tot informatie gevonden werd', aldus Facebook.