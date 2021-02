Facebook heft nieuwsblokkade in Australië op

Facebook zegt de komende dagen in Australië weer nieuws op haar sociaal netwerk toe te laten, nadat het er een compromis met de overheid bereikte.

In een voorhoedegevecht in de wereldwijde botsing tussen mediabedrijven en Sillicon Valley, heeft Facebook dinsdag aangekondigd de nieuwsblokkade in Australië 'de komende dagen' te zullen opheffen. De Australische regering heeft ingestemd om de omstreden wet te wijzigen die technologiegiganten laat betalen voor het delen van content.

Het conflict met Facebook heeft in Australië geleid tot grote verontwaardiging. De circa 17 miljoen Australische gebruikers kunnen sinds donderdag geen links naar nieuwsartikelen meer delen. Ze kunnen ook geen nieuws bekijken.

Facebook reageerde op die manier op een wetsvoorstel dat het bedrijf en Google zou verplichten om nieuwswebsites voortaan te betalen voor het verspreiden van hun nieuws. Die nieuwsberichten drijven mee hun trafiek aan en halen data en advertentie-inkomsten weg bij de mediabedrijven.

Commerciële deals

Er komt een aanpassing van het voorstel. 'Wij zijn tevreden dat de regering heeft ingestemd met enkele veranderingen en garanties die onze zorgen wegnemen', klinkt het bij Facebook in een verklaring. Volgens Bloomberg zou Facebook de kans krijgen om commerciële deals te sluiten met de mediabedrijven vooraleer de wetgeving op hen van toepassing wordt.

In de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel oordeelde een arbitragecomité over een faire regeling als de mediabedrijven en Facebook niet tot een akkoord komen. Die regeling is nu geschrapt.

Precedent