Facebook helpt u werk zoeken

Facebook biedt de vacaturezoekfunctie die het in de VS al aanbiedt volgende maand ook in België aan.

Binnenkort wordt het mogelijk om via Facebook werk te zoeken. De socialenetwerksite heeft sinds februari vorig jaar al een vacaturezoekfunctie in de VS en breidt die dienst nu uit naar veertig landen, waaronder België.

Vice-voorzitter Alex Himmel maakte het nieuws woensdag bekend in New York. Naast België krijgen onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Brazilië de vacaturefunctie op Facebook. De nieuwe functie gaat de komende weken online, maar een precieze datum is er niet.

Met 'Facebook Jobs' kan een bedrijf een vacature plaatsen. De gratis dienst moet de vacatures een groter platform geven. Ook voor de gebruiker/jobzoeker is de dienst gratis. Gebruikers kunnen de functie ook via de smartphone activeren.

Hoeveel vacatures Facebook momenteel verspreidt, wenste vice president Alex Himel donderdag in de marge van een presentatie in New York niet te preciseren. Hij verwees naar een eigen studie waaruit blijkt dat een op de vier gebruikers Facebook al gebruikt heeft om werk te zoeken. Facebook telt zowat 150 miljoen gebruikers in de VS, dus gaat het om zowat 37 miljoen mensen.