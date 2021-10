Facebook kampt opnieuw met panne

'We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen moeilijkheden hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten', zei een woordvoerder van Facebook vrijdagavond. Duizenden gebruikers van Facebook en zusterapp Instagram hadden eerder op de avond problemen gemeld bij het gebruik van hun accounts.

Alhoewel de omvang van de panne nog niet bekend is, is het de tweede keer in enkele dagen dat Facebook te kampen heeft met een storing. Maandagavond konden 3,5 miljard mensen zes uur lang niet op Facebook, WhatsApp, Instagram en Messenger. Die problemen begonnen met een misgelopen aanpassing aan de configuratie van de routers.