Facebook 'klaar voor verkiezingsstrijd met agressieve aanpak'

De socialemediagigant Facebook heeft uitzonderlijke maatregelen getroffen om tijdens de Amerikaanse verkiezingen nieuwe chaos door nepnieuws op het platform te voorkomen.

Dat zegt Nick Clegg, hoofd communicatie en publiek beleid, in de Britse krant Financial Times. De techreus wil naar eigen zeggen koste wat het kost voorkomen dat de Amerikaanse verkiezingen op 3 november op een herhaling van vier jaar geleden uitlopen. Facebook werd er toen van beschuldigd de verkiezingsuitslag beïnvloed te hebben door te weinig in te grijpen tegen fake news, polarisatie en Russische inmenging.

Platformen zoals Facebook zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Biden. Ze hebben al meer dan 228 miljoen dollar in digitale advertenties gepompt.

Volgens Clegg heeft Facebook de juiste middelen om wijdverspreide sociale onrust en 'politieke dilemma's' te voorkomen. De Brit, die sinds 2018 voor het bedrijf werkt, spreekt van een 'agressieve' aanpak.

Facebook voelt zich geroepen de toenemende zorgen over desinformatie op zijn platform weg te nemen. De Democraten zijn bang dat Trump een verkiezingsuitslag op Facebook kan betwisten of voortijdig de overwinning kan claimen.

Die angst wordt gevoed doordat stembureaus met een uitslag komen nog voor de briefstemmen zijn meegeteld. Uit angst voor het coronavirus willen veel Amerikanen hun stem per post uitbrengen. Trump heeft zich geregeld negatief uitgelaten over briefstemmen, wegens de vermeende fraudegevoeligheid. Om de opkomst te stimuleren kondigden Uber en andere vervoerders al aan al dan niet gratis ritjes uit te delen op verkiezingsdag.

Zero tolerance

Facebook, dat naar eigen zeggen 3 miljard gebruikers telt die maandelijks zijn apps gebruiken, is al maanden in de weer om de indruk te wekken dat het alles doet om onrust te voorkomen. In een ingezonden brief in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad liet Clegg in juli al weten zo veel mogelijk 'kwetsende, beledigende en haatzaaiende berichten' te verbannen.

Maar het is vechten tegen de bierkaai, schreef hij toen al. 'Helaas staat zero tolerance niet gelijk aan zero haatberichten op ons platform.'

Begin deze maand kondigde Facebook al aan dat het alle politieke advertenties een week voor de verkiezingen verbiedt.

Russische hackers

Facebook ligt hoe dan ook onder het vergrootglas in een sterk gepolariseerde electorale strijd. Daarbij zitten de verkiezingen van 2016 de Verenigde Staten nog vers in het achterhoofd. Toen wisten honderden Russische hackers de uitslag te beïnvloeden via Facebook en Twitter. Ze zijn ook dit keer weer actief, onthulden de bedrijven onlangs.