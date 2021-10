Facebook-klokkenluider vraagt Congres strengere regels voor techreus

In een hoorzitting in het Amerikaanse parlement beantwoordde de Amerikaanse Frances Haugen allerlei vragen over Facebook. De 37-jarige vrouw had onthuld dat het bedrijf te weinig doet om geweld en haat op zijn platform tegen te gaan.

Frances Haugen werd dinsdag uitgehoord door het Amerikaanse Congres, tijdens een hoorzitting over het sociale netwerk Facebook. Haugen maakte zichzelf deze week bekend als de klokkenluider die een maand geleden anoniem tienduizenden interne documenten naar de zakenkrant The Wall Street Journal had gelekte. Als oud-manager bij het desinformatieteam van Facebook had Haugen een goed zicht op de interne keuken. En die blijkt niet zo proper.

De documenten bevatten eigen onderzoek van de socialenetwerksite, met verontrustende conclusies over de aanpak van haat en desinformatie. Nu moest ze allerlei vragen beantwoorden tijdens een hoorzitting. 'Ik ben hier omdat Facebook onze kinderen beschadigt, verdeeldheid zaait en de democratie verzwakt', zei bij het begin van haar betoog.

De Democratische senator Ed Marney noemde Haugen een 'Amerikaanse held van de 21ste eeuw'. Nadat Haugen verteld had dat 'Facebook zich uitdrukkelijk richt op minderjarigen (-18)' vergeleek hij Facebook met big tobacco, dat 'jonge kinderen verleidt met de eerste sigaret, om ze dan als levenslange gebruikers aan zich te binden'.

Regelgevende instantie

Haugen stelt voor een federale regelgevende instantie op te richten die toezicht houdt op Facebook, met mensen die kennis hebben van algoritmes. 'Op dit moment zijn de enige mensen die getraind zijn om die cijfers te analyseren en te begrijpen wat bij Facebook gebeurt werknemers van het bedrijf zelf.'

Senator Amy Klobuchar, ook van de Democraten, hekelde de hoeveelheid lobbygeld die Facebook uitgeeft in Washington. 'We hebben nog niets gedaan om onze privacywetgeving aan te passen, omdat in elke hoek van dit gebouw lobbyisten zitten die zijn ingehuurd door de techindustrie.' Volgens de Britse krant The Guardian gaf Facebook in 2020 meer uit aan lobbyen dan elk ander bigtechbedrijf: 19,68 miljoen dollar, een stijging van 17,8 procent ten opzichte van 2019.

Algoritme

Ik ben hier omdat Facebook onze kinderen beschadigt, verdeeldheid zaait en de democratie verzwakt. Frances Haugen Klokkenluider

De kern van het probleem ligt volgens Haugen bij de aanpassing aan het algoritme van Facebook in 2018. Sindsdien geeft dat de voorkeur aan inhoud die veel 'engagement' oplevert. 'Uit eigen onderzoek blijkt dat dat vooral inhoud is die mensen boos maakt', zei Haugen. 'Facebook beseft dat mensen minder lang op de site blijven als het het algoritme dat veiliger maakt. Gebruikers klikken dan minder op advertenties en dus verdient Facebook minder geld.'