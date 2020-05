Facebook koopt beeldbibliotheek Giphy

Het internetbedrijf Giphy, dat over de grootste collectie van populaire gifs beschikt, komt in handen van Facebook voor naar verluidt 400 miljoen euro. Sofina casht mee.

De clips worden vooral gebruikt om eenvoudig en met humor een emotie of reactie uit de drukken en ze groeiden uit tot een mainstream vorm van visuele expressie. Vaak gaat het om uitgeknipte stukjes beeld van een bestaande video. Maar ze worden ook op maat in professionele studio's gemaakt.

In die categorie is Giphy de marktleider. Het in 2013 opgerichte bedrijf beheert de grootste bibliotheek van dergelijke minifilmpjes, en heeft ook een dienst om zelf gifs te maken. Het bedrijf haalde al 150 miljoen dollar aan durfkapitaal op. Het genereert onder meer omzet via de productie van gifs voor merken.