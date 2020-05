Facebook laat bedrijven toe om producten en diensten aan te bieden via zijn platform

Omdat veel kmo's het lastig hebben tijdens de coronacrisis lanceerde Facebook vorige week al verschillende initiatieven om ondernemers te ondersteunen, zoals inzamelingsacties. Maar bedrijven zijn volgens de internetgigant in deze tijd ook op zoek naar nieuwe manieren om hun producten en diensten online aan te bieden. En Facebook ziet daarvoor nu opportuniteiten via zijn platform.

Amazon

Met Facebook Shops kunnen bedrijven een online omgeving creëren die toegankelijk is voor klanten op zowel Facebook als Instagram. 'Zo kan elk bedrijf, ongeacht zijn grootte, zijn producten en diensten online zetten en in contact komen met klanten waar en wanneer het hen uitkomt', klinkt het. Het is een volgende stap nadat Facebook vorig jaar al beperkt de mogelijkheid bood om via Instagram en WhatsApp producten te verkopen. Met het initiatief positioneert Facebook zich nadrukkelijk als concurrent van online-allesverkoper Amazon.