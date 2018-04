Facebook lanceert gezichtsherkenning in Europa

GOOGLE

Wil je controleren wat Google allemaal over je weet, volstaat het om naar google.com/takeout te surfen. Daar kan je opvragen wat Google bijhoudt, per categorie, of als geheel. Door de enorme hoeveelheid, kan het downloaden wel enkele uren of zelfs dagen duren.

FACEBOOK

Wie alles wil weten wat Facebook over zich heeft verzameld en hoe ze u bij adverteerders aanprijzen, kan via zijn profiel alles opvragen. Via het pijltje rechts bovenaan je profiel kan je doorklikken naar je instellingen. Dan kom je terecht in de algemene accountinstellingen. Onderaan krijg je de optie om al je data te downloaden. Facebook mailt je eens alles in gereedheid is.

TWITTER

Ook Twitter geeft de optie om alle data die het over je heeft te bekijken. Via je profiel, kan je klikken op de tab ‘instellingen en privacy’. Daar krijg je de subcategorie ‘uw Twitter data’ voorgeschoteld. Via die link kan je grasduinen in wat Twitter over u weet en hoe het bedrijf u categoriseert.