'Facebook lanceert volgend jaar light-versie van cryptomunt libra'

De Amerikaanse socialenetwerkgigant zou volgens mediaberichten al begin dit jaar zijn omstreden digitale munt, de libra, kunnen lanceren. De nieuwe munt zal er wel anders uitzien dan wat Facebook oorspronkelijk voor ogen had.

Facebook pakte bijna anderhalf jaar geleden voor het eerst uit met zijn plannen voor een mobiele betaaldienst en een digitale 'wereldmunt' die betalen even makkelijk moet maken als een berichtje sturen via WhatsApp.

In tegenstelling tot andere cryptomunten zoals de bitcoin zou de libra gelinkt worden aan een korf van bestaande valuta zoals de dollar, de euro, het Britse pond of de Japanse yen.

Toezichthouders maken zich zorgen dat Facebooks libra risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit.

Maar het ambitieuze project van Facebook stootte al snel op de argwaan van toezichthouders. Facebook ontwikkelt de munt niet op eigen kracht, maar via de Libra Association. Dat is een netwerk van - aanvankelijk - 28 grote bedrijven uit de betaal- en technindustrie, met ronkende namen als de alternatieve taxidienst Uber, de streamingservice Spotify en het e-commerceplatform Shopify. De bedoeling is het aantal leden op te drijven, zodat er een heus ecosysteem ontstaan waarbinnen klanten voor nagenoeg alle services terechtkunnen.

Zenuwachtige toezichthouders

Net dat maakt de toezichthouders zenuwachtig. Want als Facebook, dat net geen 3 miljard actieve gebruikers per maand telt, via zijn nieuwe 'wereldmunt' ook nog eens het betaalverkeer zou domineren, kan dat risico's vormen voor de financiële stabiliteit, is de redenering. Daarnaast was er de kritiek dat Facebook geld witwassen makkelijker zou maken via de libra.

Om daar een antwoord op te geven trokken Facebook en de Libra Association terug naar de tekentafel. Volgens de krant Financial Times zou de socialenetwerkreus nu met een light-versie op de proppen komen. De Libra Association zou eerst een digitale munt willen lanceren die enkel gelinkt is aan de Amerikaanse dollar. In een later stadium zouden er cryptomunten volgen die gekoppeld zijn aan andere valuta en aan een korf van meerdere bestaande munten.

Koudwatervrees

Omdat de Libra Association gevestigd is in Genève, moet de Zwitserse financieeltoezichthouder FINMA wel nog zijn fiat geven voor de libra 2.0. Dat kan mogelijk al in januari gebeuren, schrijft Financial Times vrijdag.

Of een eventueel groen licht van de Zwitsers betekent dat Facebooks betaalsysteem vanaf begin dit jaar helemaal 'up and running' zal zijn, is een andere kwestie.

Door de aanzwellende kritiek van de toezichthouders kregen heel wat partners van het eerste uur bij de Libra Association koudwatervrees. Grote betaalspecialisten zoals Mastercard, Visa en Paypal trokken zich de afgelopen maanden al terug uit het project.