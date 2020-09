Facebook lanceert volgend jaar slimme bril

Mark Zuckerberg sprak op Facebook Connect, een conferentie van Facebook Reality Labs. Die afdeling is gespecialiseerd in zowel virtuele realiteit (VR) als augmented reality (AR), een technologie die een interactieve digitale laag op de fysieke werkelijkheid legt.

De VR-headset Quest 2 wordt lichter en sneller, en heeft een 50 procent hogere pixelresolutie, terwijl de prijs, 299 dollar voor het basismodel, honderd dollar lager is dan die van de voorganger. In onze contreien is de prijs 349 euro. De leveringen zijn voorzien vanaf 13 oktober.

Slimme bril

Facebook Connect is dit jaar een volledig virtuele bijeenkomst. Zuckerberg leek vanuit zijn salon te spreken en had het over de onvolkomenheden van videoconferencing in deze tijd van pandemie. VR daarentegen laat toe eenzelfde virtuele ruimte te delen, beklemtoonde hij. Maar de toekomst behoort ook aan AR.