Facebook levert haatpredikers uit aan Frans gerecht

Frankrijk is het eerste land ter wereld waar haatpraat over dezelfde kam wordt geschoren als terrorisme. Facebook zal op vraag van justitie hun identiteit ontmaskeren.

Facebook gaf tot dusver aan de Franse justitie alleen de identiteit (het IP-adres en andere persoonsgegevens) prijs van verdachten als sprake was van terrorisme of geweld. Die medewerking met het gerecht wordt nu uitgebreid met verspreiders van online haatpraat.

'Dit is een heel sterk signaal', reageert Sonia Cisse van het advocatenkantoor Linklaters. 'Haatpraat valt niet langer onder de vrijheid van meningsuiting. Hate speech komt op hetzelfde niveau als terrorisme.'

Nieuwe wet

De bocht van Facebook maakt van Frankrijk de voorloper op de hobbelige weg naar de regulering van de sociale media. In het Franse parlement is een debat aan de gang over een wet die techbedrijven die te weinig doen om haatpraat van hun netwerk te verwijderen zou verplichten 4 procent van hun omzet te betalen.