Facebook-moeder Meta moet beeldbib Giphy verkopen

Facebook , dat zich intussen heeft herdoopt tot Meta, legde anderhalf jaar geleden zo'n 400 miljoen dollar (zo'n 355 miljoen euro) op tafel voor Giphy. Dat Amerikaanse bedrijf is marktleider in gifs, de korte humoristische en geluidloze videoclipjes die massaal worden gebruikt op sociale media.

Facebook wilde Giphy integreren in dochter Instagram en andere apps. Maar vorige lente bleek dat de Britse concurrentiewaakhond CMA de overname ter discussie stelde. Niet alleen Facebook, ook concurrerende socialemediasites zoals Twitter of Slack, maken gebruik van de diensten van Giphy. Als Giphy in de handen van Facebook belandde, zou dat de concurrentie tussen socialemediaplatformen kunnen schaden.