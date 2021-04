Facebook raast door corona

Facebook kende een uitstekend eerste kwartaal. Maar de nieuwste move van concurrent Apple boezemt het socialemediabedrijf angst in.

Facebook heeft opnieuw een bijzonder sterk kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de resultaten die het bedrijf woensdag publiceerde. De totale omzet steeg in het eerste kwartaal naar 26,2 miljard dollar, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Facebook scoorde zo 2,5 miljard dollar hoger dan wat analisten verwachtten.

De stevige groei is te danken aan de fors hogere advertentie-inkomsten, die het gros van de omzet uitmaken. Door de versnelde switch naar online in coronatijden, ontpopt Facebook zich als ideale kanaal om met consumenten te communiceren. Facebook verkocht 12 procent meer advertenties en verdiende gemiddeld 30 procent meer per banner.