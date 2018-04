Facebook schorst nog een databedrijf

Na Cambridge Analytica schorst Facebook ook het databedrijf CubeYou omdat het onder valse voorwendselen data van gebruikers verzamelt en gebruikt voor marketingdoeleinden.

CubeYou slorpte data van Facebook-gebruikers op via online spelletjes. Hoewel het zegt dat het die gegevens enkel vergaart voor niet-commerciële academische doeleinden, speelde de Amerikaanse firma de data toch door naar marketingbedrijven. Facebook schorst het bedrijf na een bericht op de Amerikaanse zakenzender CNBC.

'Dit zijn ernstige beweringen en we hebben CubeYou geschorst op Facebook terwijl een onderzoek loopt. Als ze weigeren mee te werken of als ze onze audit niet doorstaan, dan zullen hun applicaties verbannen worden van Facebook', zei het bedrijf in een mededeling.

Congres

Het verhaal van CubeYou klinkt heel gelijkaardig aan dat van Cambridge Analytica, het Britse databedrijf dat Facebook vorige maand van zijn platform bande. De onthullingen over Cambridge Analytica stortten Facebook in de grootste crisis in zijn bestaan. Het bedrijf moet volop in het defensief en voerde al meerdere maatregelen door in een poging het vertrouwen te herstellen in de manier waarop het omgaat met de privacy van zijn gebruikers.

Mark Zuckerberg, de oprichter en CEO van Facebook, verschijnt dinsdag en woensdag zelfs voor het Amerikaanse Congres om vragen te beantwoorden van politici over zijn bedrijf. Intussen ging al miljarden aan beurswaarde verloren.

Maandag

Facebook biechtte op dat uiteindelijk 87 miljoen mensen zijn getroffen door het datamisbruik van Cambridge Analytica. Hun gegevens werden zonder hun medeweten ingezet voor politieke campagnes. Onder hen zijn ook maximaal 61.000 Belgen. In de loop van maandag zouden zij via Facebook een melding moeten krijgen die hen op de hoogte brengt van een eventuele schending van hun privacy.