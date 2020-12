Facebook sluit fiscale route via Ierland

Facebook ontbindt zijn Ierse dochtermaatschappijen in reactie op claims van de Amerikaanse fiscus. Die zegt dat het bedrijf miljarden dollars aan belastingen heeft ontdoken door zijn winst over te hevelen naar Ierland.

Een Facebook-woordvoerder bevestigt de reorganisatie die eerst gemeld was door de Britse krant The Times . De Ierse activa worden overgebracht naar het Amerikaanse moederbedrijf, zegt hij.

De activa in kwestie zijn in essentie de intellectuele eigendomsrechten van Facebook. De lokale filialen van het bedrijf in de hele wereld moesten aan Facebook Ierland een vergoeding betalen voor het gebruik van die rechten. Op die manier kon de Ierse dochter in 2018 bijvoorbeeld meer dan 15 miljard dollar winst boeken, waarop amper 101 miljoen dollar belastingen werden betaald.