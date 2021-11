Facebook stopt met gezichtsherkenning

De sociaalnetwerksite Facebook zet de omstreden functie stop waarbij gebruikers automatisch herkend worden in foto's en video's. Dat meldt Meta, het nieuwe moederbedrijf van Facebook.

Facebook lanceerde de gezichtsherkenning om de 'ervaring' van zijn gebruikers te kunnen verbeteren. Als iemand een foto of video op Facebook zette, kon gezichtsherkenning helpen om te 'taggen' wie op de foto stond of in de video voorkwam.

De komende weken wordt de Face Recognition stopgezet. De functie wordt uitgezet bij gebruikers die er toestemming voor hadden gegeven. 'We moeten de positieve toepassingen voor gezichtsherkenning afwegen tegen de groeiende maatschappelijke bezorgdheid erover. Bovendien bestaan er nog geen uniforme en duidelijke regels over gezichtsherkenning', luidt het in de blogpost van Meta.

Face Recognition werd in 2012 in de Verenigde Staten gelanceerd, zes jaar later in Europa. Maar de sociaalnetwerksite gebruikte de technologie al sinds 2010 voor het ‘taggen’ van foto’s, het toevoegen van een naam aan een foto waarop een persoon herkend werd.

De technologie was omstreden, omdat vaak mensen verkeerd werden geïdentificeerd. Ze riep ook veel vragen op bij privacyactivisten en leidde in de VS zelfs tot rechtszaken.