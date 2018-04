Facebook-topman trotseert hoorzitting

Wie dacht dat de 33-jarige Mark Zuckerberg meteen zou bezwijken onder het spervuur van vragen dat 44 Amerikaanse senatoren op hem afvuurden, bleek aan het verkeerde adres.

Terwijl de wereld toekeek, moest Zuckerberg zich dinsdag tegenover twee Senaatscommissies verantwoorden voor de rol die zijn sociale­mediabedrijf speelde in het privacyschandaal dat eerder dit jaar losbarstte rond Cambridge Analytica. Dat databedrijf kon miljoenen persoonsgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers misbruiken voor politieke doeleinden.

‘Als u uw zaken niet op orde stelt, heeft straks niemand van ons nog enige privacy’, zette een van de senatoren meteen de toon van de hoorzitting, de eerste in de 14-jarige geschiedenis van Facebook. Zuckerberg, voor de gelegenheid strak in pak en das in plaats van in de hem kenmerkende hoodie en jeans, stelde zich tijdens de hoorzitting behoorlijk nederig op.

In een vooraf voorbereide speech bood hij uitgebreid zijn excuses aan en nam hij de volledige verantwoordelijkheid voor wat er was gebeurd op. ‘Het was mijn fout, en het spijt me. Ik ben begonnen met Facebook, ik leid het bedrijf en ik ben verantwoordelijk voor wat er hier gebeurt.

'Idealistisch en optimistisch'

’Facebook is volgens Zuckerberg een ‘idealistisch en optimistisch’ bedrijf. ‘Maar het is duidelijk dat we te weinig hebben ondernomen om te vermijden dat de tools die we ontwikkelden ook kunnen worden gebruikt om mensen schade te berokkenen.’

Dat was voor een deel onvermijdelijk, verweerde Zuckerberg zich. ‘Als je zoals ik op kot een bedrijf opstart, is het onmogelijk om het tot deze omvang te laten groeien zonder fouten te maken. Maar nu beseft Facebook dat we een grotere verantwoordelijkheid hebben en passen we ons daaraan aan.’

Een van de fouten die Zuckerberg noemde was dat Facebook niet kon vermijden dat massaal Russische nepaccounts werden gecreëerd waarmee nepnieuws op Amerikaanse gebruikers werd afgevuurd in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Maar tegelijk toonde Zuckerberg zich ook hoopvol. Volgens hem kan artificiële intelligentie er binnen enkele jaren voor zorgen dat haatboodschappen van Facebook kunnen verdwijnen. Zuckerberg hield zich een flink deel van de tijd aan dat draaiboek: enerzijds spijt betuigen, anderzijds een optimistische boodschap uitdragen.

De CEO zette de deur zelfs op een kier om te praten over meer regulering voor zijn bedrijf. ‘Ook al voelt het niet aan dat Facebook een monopolie heeft.’

Aarzeling

De hoorzitting was al een dik uur aan de gang toen de Democratische senator Dick Durbin de Facebook-topman voor het eerst deed aarzelen. ‘Zou u zich comfortabel genoeg voelen om hier, voor iedereen, te vertellen in welk hotel u overnacht? En naar wie u recent nog een Messenger-bericht hebt gestuurd?’