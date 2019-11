Facebook-tweeling koopt start-up van... tweeling

De bekende techondernemers Tyler en Cameron Winklevoss kopen een bedrijfje dat zich toelegt op 'nifties', digitale kentekens.

Ze zijn een van de bekendste identieke tweelingen van de VS, de 38-jarige broers Tyler en Cameron Winklevoss. Niet alleen omdat ze op topniveau roeiden en voor hun land onder meer deelnamen aan de Olympische Spelen van Peking van 2008.

Maar ook omdat ze ruim een decennium geleden de degens kruisten met Mark Zuckerberg over wie de geestelijke vader is van Facebook. Ze betichtten er Zuckerberg destijds van hun idee voor het sociale netwerk gestolen te hebben. Het dispuut kwam aan bod in de film 'The Social Network'. Uiteindelijk schikten de broers met Facebook voor 65 miljoen dollar.

Bitcoins

Ze investeerden een deel van dat geld in bitcoins, in de begindagen van de virtuele munt, en dat legde mee de basis van hun vermogen. Sindsdien zijn de Winklevossen vooral actief als techondernemers met hun bedrijf Gemini, dat zich toelegt op cryptovaluta.

Nu gaan ze voor het eerst over tot een overname, van het bedrijfje (drie werknemers) Nifty Gateway. Opvallend: dat is ook actief in de sector en werd ook opgericht door een identieke tweeling, Duncan en Griffin Cock Foster die eveneens roeiden. 'Ja kan dat niet verzinnen', zei Tyler Winklevoss aan het persbureau Bloomberg over de reeks toevalligheden.

Tokens

Nifty Gateway is genoemd naar nifties. Dat woord is terug te voeren tot de afkorting NFT die staat voor non-fungible tokens of niet-inwisselbare digitale kentekens. Dat zijn cryptografische kentekens die een uniek actief of goed in de blockchain vertegenwoordigen, de technologie achter onder meer de bitcoin. Ze zijn in tegenstelling tot bitcoins niet inwisselbaar en zijn de digitale vormfactor voor cryptoverzamelingen, cryptokunst enzovoort.