'Facebook verandert binnenkort van naam'

CEO Mark Zuckerberg wil dat de naam van 'zijn' bedrijf minder synoniem is voor sociale media en alle bijhorende negatieve connotatie.

Mark Zuckerberg zou de nieuwe naam volgende week willen aankondigen op het jaarlijkse Connect-event, al zou de aankondiging ook al vroeger kunnen vallen. Volgende maandag publiceert Facebook zijn kwartaalrapport . Dat schrijft de technologiewebsite The Verge op basis van een bron dicht bij het bedrijf.

Zuckerberg wil met de invoering van een nieuwe naam de ambitie onderstrepen dat het bedrijf meer is dan enkel en alleen een - weliswaar tot nog toe uiterst rendabel -sociaal medium. Facebook zou dan gewoon een van de producten – naast WhatsApp, Instagram, Oculus, enzovoort - zijn onder de nieuwe koepel. Vergelijk het met Google dat sinds enkele jaren op de beurs door het leven gaat als Alphabet .

‘We zullen een transitie in gang zetten van mensen die ons in de eerste plaats zien als een socialmediabedrijf naar een ‘metaverse’ bedrijf’, zei Zuckerberg voorbije zomer al.

Facebook kondigde begin deze week nog aan voor de ontwikkeling van die metaverse - een soort virtuele werk- en leefomgeving - een forse recruteringsgolf in Europa aan. Een naamsverandering is natuurlijk ook een manier om de negatieve connotatie rond Facebook en sociale media minder op het moederbedrijf te laten afstralen. Klokkenluidster Frances Haugen deed eerder deze maand een boekje open over de interne keuken bij Facebook.