Facebook verdubbelt winst in coronakwartaal

Met een dag vertraging - Marck Zuckerberg moest woensdag getuigen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - loste Facebook zijn kwartaalcijfers. Die zijn fors boven de verwachtingen: analisten hadden gerekend op een winst van 1,39 dollar per aandeel, maar Facebook overtrof dat met 1,8 dollar per aandeel fors.

Analisten hadden een winst per aandeel van 1,39 dollar verwacht, maar Facebook overtrof dat met 1,8 dollar per aandeel fors.

Analisten hadden veel minder inkomsten verwacht (17,4 miljard dollar) omdat ze vreesden dat restricties op reizen, horeca en winkelen in vele landen zou wegen op de advertentie-inkomsten. Die vrees bleek onterecht: de socialemediagigant heeft voldoende andere inkomsten kunnen halen uit andere hoeken. Het aandeel ging in de nabeurshandel meteen 5 procent hoger.

Normalisering

Facebook verwacht dat de meewind door corona niet zal blijven duren. Het bedrijf rekent er op dat het aantal gebruikers zal stabiliseren of licht dalen in het derde kwartaal omdat allerlei lockdownmaatregelen worden afgebouwd. De omzetgroei in juli zit wel nog op hetzelfde peil als het tweede kwartaal en Facebook denkt dat het de groei van 10 procent zal kunnen herhalen in het derde kwartaal.