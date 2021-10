Facebook vraagt rechtszaak over monopoliepositie te stoppen

In juni had de Amerikaanse concurrentiewaakhond Federal Trade Commission (FTC) bot gevangen met de vraag voor de rechtbank om Facebook op te splitsen. De rechter vond toen dat de FTC onvoldoende had aangetoond dat Facebook misbruik had gemaakt van een monopoliepositie.

Facebook wijst erop dat de FTC de overnames die ze via de rechtbank ongedaan wenst te maken zelf heeft goedgekeurd. In 2012 nam het bedrijf voor 1 miljard dollar het fotonetwerk Instagram over en in 2014 voor 19 miljard dollar de berichtenapp WhatsApp. De FTC wil nu via de rechtbank Facebook dwingen zich op te splitsen en beide onderdelen te verkopen.