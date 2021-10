Facebook waarschuwt voor moeilijk vierde kwartaal

De nieuwe advertentietechnologie van Apple zal Facebooks omzetgroei de komende maanden flink afremmen. Maar beleggers hebben meer oog voor het nieuws dat Facebook voor een extra 50 miljard dollar eigen aandelen gaat inkopen.

De omzetwaarschuwing van Facebook is nog maar eens het bewijs dat de nieuwe privacypolitiek van Apple heel wat socialemediabedrijven pijn dreigt te doen. In de jongste update van zijn mobiel besturingssysteem iOS 14,5 voerde het Amerikaanse techbedrijf een zogenaamd 'opt-in-systeem' in waarbij gebruikers expliciet moeten aangeven dat ze in een app gevolgd willen worden. Dat maakt het voor adverteerders een pak moeilijker om gericht te adverteren: slechts weinig mensen kiezen er namelijk expliciet voor dat bedrijven hen via een app kunnen traceren.

De essentie Facebook waarschuwt voor een tragere omzetgroei in het vierde kwartaal. Het nieuwe besturingssysteem van Apple maakt het adverteerders niet gemakkelijk, en dat weegt ook op de Facebooks inkomsten.

Ook in het derde kwartaal bleef de omzet iets onder de verwachtingen. Maar met meer dan 9 miljard dollar was de nettowinst dan weer beter dan analisten hadden voorspeld.

Facebook investeert wel volop in augmented reality en projecten zoals de 'metaverse'. Die zullen de operationele winst dit jaar met 10 miljard dollar drukken, klinkt het.

Om beleggers enigszins te paaien gaat Facebook voor een extra 50 miljard dollar eigen aandelen inkopen.

Vorige week haalde het socialemediabedrijf Snap de nieuwe strategie van Apple aan om te verklaren waarom zijn derdekwartaalomzet onder de verwachtingen bleef. Maandagavond was het de beurt aan Facebook.

De socialemediagigant boekte in het derde kwartaal een omzet van 29,01 miljard dollar: 35 procent meer dan in dezelfde periode maar wel een fractie onder de verwachtingen van de analisten. En door het nieuwe beleid van Apple en de moeilijke macro-economische omstandigheden zijn de vooruitzichten niet al te best. Facebook verwacht in het vierde kwartaal een omzet tussen de 31,5 en 34 miljard dollar te draaien. Analisten hadden gemiddeld op een omzet van bijna 35 miljard dollar gerekend.

Investeringen in de 'metaverse'

Ondanks die tragere omzetgroei blijft de winstmachine volop draaien bij Facebook. De techreus boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 9,2 miljard dollar. Dat is bijna een vijfde meer dan in het derde kwartaal een jaar eerder en meer dan analisten hadden verwacht.

Al tempert het bedrijf ook hier de verwachtingen. Facebook is volop aan het investeren in Reality Labs, de afdeling gespecialiseerd in augmented en virtual reality. Eerder deze maand raakte bekend dat Facbook nog duizenden Europeanen ging aanwerven om een eigen 'metaverse' te bouwen, een soort virtuele werk- en leefomgeving.

Die investeringen zullen de operationele winst over heel 2021 met 10 miljard dollar drukken. Facebook zal zijn kwartaalcijfers voortaan ook anders rapporteren: naast de cijfers voor Reality Labs geeft de groep voortaan de cijfers voor toepassingen als Facebook of Whatsapp mee onder de noemer 'Family of apps'. Waarnemers die hadden voorspeld dat Facebook maandag ook een nieuwe merknaam zou lanceren, waren er aan voor de moeite.

Klokkenluider

Facebook heeft een absolute rotmaand achter de rug, en niet alleen door de groeiende bezorgdheid bij beleggers over de advertentie-inkomsten. Eerder deze maand onthulde een voormalige werknemer nog dat Facebook te weinig doet om geweld en haat op zijn platform tegen te gaan. Die klokkenluidster, Frances Haugen, riep maandag tijdens een hoorzitting in het Britse parlement andermaal op voor meer toezicht van buitenaf op Facebook.