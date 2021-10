Facebook worstelt met oogrollende tieners

Ondanks de vele crisissen met Facebook in een hoofdrol blijft het bedrijf een winstmachine. Maar in de marge van de resultaten lijkt een existentieel probleem op te duiken, in de vorm van een tienerexodus.

Nee, de kwartaalcijfers die Facebook maandagavond presenteerde, waren niet zo goed als Wall Street hoopte. Het sociaal netwerk rapporteerde 'slechts' 9,2 miljard dollar nettowinst op een omzet van 29 miljard dollar. En ook voor het lopende vierde kwartaal is het bedrijf van Mark Zuckerberg voorzichtiger dan het analistenheir.

De reden voor die wat ondermaatse prestatie is een moeilijk klimaat op de advertentiemarkt. Enerzijds door de moeilijke macro-economische omstandigheden, waarin veel bedrijven zo hard met aanbodproblemen sukkelen dat het minder zin heeft te adverteren voor hun schaarse producten. Maar belangrijker op dat front zijn enkele veranderingen bij die andere techreus, Apple .

Die rolde in juni en juli met iOS 14.5 een nieuwe versie van zijn besturingssysteem uit voor iPhone-gebruikers. Daarin voerde Apple enkele aanpassingen door in hoe appuitbaters het surfgedrag van hun gebruikers kunnen opvolgen. Dat maakt het moeilijker om advertenties te personaliseren en om de effectiviteit van campagnes op te volgen. Dat weegt op de inkomsten van bedrijven als Facebook, waarvoor de zogenaamde 'in-app data' zeer belangrijk zijn. Vorige week wees ook Snap, het bedrijf boven de sociale app Snapchat, al naar Apple om zijn cijfermisser te verklaren.

Als water van een eend

Anders dan bij Snap reageren beleggers evenwel niet vernietigend op de cijfers van Facebook. Terwijl het aandeel Snap na de resultaten bijna een kwart kelderde, beperkte het aandeel van Facebook dinsdag het verlies in de loop van de zitting tot zo'n 5 procent. Dat CEO Zuckerberg in de marge van de resultaten liet weten dat Facebook nog eens voor 50 miljard dollar eigen aandelen gaat inkopen, stutte het sentiment. Voor Facebook geldt al langer: zolang de winstmachine blijft draaien als een tierelier neemt Wall Street de vele pr- en andere crisissen die het bedrijf onophoudelijk overspoelen erbij.

Zo lijkt het vooralsnog ook te gaan met klokkenluider Frances Haugen, de voormalige productmanager bij Facebook die haar ex-werkgever de voorbije weken andermaal in crisis stortte. Haugen lekte als klokkenluider duizenden interne documenten, waaruit onder meer bleek dat Facebook moedwillig laks omspringt met haat en geweld op zijn platformen.

Haugen werd uitgenodigd in het Amerikaanse en Britse parlement voor meer uitleg en hield daarbij ook een pleidooi voor meer regulering. Maar beleggers lijken er voorlopig van uit te gaan dat ook dit weer zal overwaaien en dat de business van Zuckerberg en co. niet midscheeps geraakt zal worden.

Interne memo

In de marge van de vele documenten die de voorbije weken in de handen van de Amerikaanse autoriteiten en een handvol media belandden, doemt echter ook een probleem op dat straks misschien minder gemakkelijk te negeren valt. Uit de documenten blijkt duidelijk dat Facebook kampt met tanende interesse uit een belangrijke hoek: tieners.

-45% jongeren Facebook voorspelt dat het over twee jaar 45 procent minder dagelijkse gebruik gaat zien onder jongeren van 18 tot 29 jaar.

Uit een interne memo, die dateert van maart, blijkt dat de cijfers voor dagelijks gebruik in de groep van 18- tot 29-jarigen in dalende lijn zit op de Facebook-apps. Facebook zelf vreest een terugval van respectievelijk 4 en 45 procent in de komende twee jaar. Die terugval is het meest uitgesproken op de vlaggenschipapp Facebook - een sociaal medium dat jonge gebruikers volgens intern onderzoek als 'oubollig' en 'gedateerd' typeren. Maar ook het 'engagement' op Instagram zou volgens intern onderzoek tanend zijn.

Kopieerwerk

Echt verrassend is dat niet. Met de opkomst van sociale apps als Snapchat - vandaag het geprefereerde communicatiemiddel van veel jongeren onderling - en de onder jongeren razend populaire videoapp TikTok heeft Facebook geduchte concurrenten voor jongere oogbollen. Dat het bedrijf voor zijn eigen app Instagram van Snapchat de 'stories' kopieerde en met 'reels' nu ook een TikTok-kloon heeft, is niet toevallig. Maar uit de documenten blijkt duidelijk dat Facebook schrik heeft om een hele generatie gebruikers mis te lopen, wat een existentiële crisis op de langere termijn kan veroorzaken.

We maken van jonge gebruikers onze poolster. Mark Zuckerberg CEO Facebook

Zuckerberg pikte dan ook in op het thema tijdens de conferencecall over de cijfers. Volgens de oprichter en CEO is Facebook zijn teams aan het reorganiseren, om ze meer op jongere mensen te laten focussen. 'Meer dan een product voor de grootst mogelijke groep te maken, willen we van jongeren onze poolster maken.'

Volgens de topman zal dat betekenen dat het zijn brede groep gebruikers de komende jaren minder snel zal zien toenemen. Maar die shift naar de ook commercieel zo belangrijke jongeren is belangrijker. Volgens Zuckerberg zal die transitie jaren in beslag nemen.