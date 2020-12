Facebooks cryptomunt krijgt nieuwe naam

De Libra Association, het digitale betaalproject dat vorig jaar was gestart door Facebook, verandert zijn naam in Diem. Tegelijk wordt het legertje lobbyisten versterkt om de lancering van de nieuwe cryptomunt mogelijk te maken.

Facebook maakte in juni vorig jaar voor het eerst zijn plannen bekend voor een mobiele betaaldienst en een digitale munt die betalen even makkelijk moet maken als een whatsappje sturen. Sindsdien kende dat project, dat toen libra werd gedoopt, al behoorlijk wat oponthoud.

Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen. Eind vorige week doken berichten op dat Facebook en de partners die het rond zich had verzameld, mogelijk al in januari naar buiten zouden komen met hun nieuwe digitale munt, de libra.

Lightversie

Die zou er behoorlijk anders uitzien dan aanvankelijk was voorzien. In de oorspronkelijke plannen ging de libra gelinkt zijn aan een korf van meerdere valuta. Maar na kritiek van toezichthouders, die vrezen dat zo'n wereldmunt gelinkt aan een massaplatform als Facebook gevaren kan inhouden voor de financiële stabiliteit, zou de libra in eerste instantie enkel aan de dollar worden gekoppeld.

Amper een week na die berichten krijgt de librasaga nog maar eens een nieuwe wending. De Libra Association, het netwerk van bedrijven uit de tech- en betaalsector dat de lancering van de libra in goede banen moet leiden, kondigde dinsdag aan van naam te veranderen in Diem Association. De virtuele munt, enkel gelinkt aan de dollar, zou worden herdoopt tot Diem, afgeleid van het Latijnse woord voor dag.

Onafhankelijker van Facebook

De naamswijziging lijkt vooral een poging van de Libra Association om zich onafhankelijker op te stellen van Facebook. De socialemediareus mag dan wel de oorspronkelijke drijvende kracht zijn achter de nieuwe digitale munt, het netwerk errond telt al 26 leden.