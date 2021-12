Factuur veroordeelden Lernout & Hauspie stijgt tot 1,25 miljard euro

Jo Lernout, Pol Hauspie en vier andere gewezen toplui van het bedrijf dat na de ontdekking van fraude in 2001 over de kop ging, werden eerder deze maand veroordeeld tot het betalen van een zeer zware schadevergoeding. Het hof van beroep van Gent besliste dat ze de curatoren ruim 608 miljoen euro moeten en de benadeelde beleggers nog eens naar schatting 47 miljoen euro.

Dat is echter alleen de hoofdsom, zonder intresten te rekenen vanaf eind 2001. De curatoren hebben intussen berekend dat ze inclusief die intresten recht hebben op meer dan 1,16 miljard euro, vernam De Tijd. Voor de aandeelhouders geldt dezelfde berekening. De totale factuur voor de zes veroordeelden bedraagt niet 655 miljoen euro, maar bijna dubbel zoveel: ruim 1,25 miljard euro. Dat is toe te schrijven aan het feit dat 20 jaar verstreek tussen de ondergang van L&H en de waarschijnlijk laatste gerechtelijke uitspraak in het dossier.

Inspanningen

Het is waarschijnlijk dat de zes weinig tot niets meer bezitten. En het staat als een paal boven water dat ze de reusachtige schadevergoeding nooit helemaal kunnen betalen. De deep pockets in het dossier, zoals de bank Belfius en revisor KPMG, bleven buiten schot en de verzekeraars van de veroordeelden komen niet tussen omdat fraude in het spel is.