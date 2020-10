Familie Boël aan boord bij Belgische datareus Collibra

De Boël-holding Sofina is aandeelhouder geworden van het databedrijf Collibra. Ze heeft aandelen overgekocht van bestaande aandeelhouders. Meer details zijn niet bekend.

Collibra laat in een summier persbericht weten dat Sofina een minderheidsbelang in het bedrijf heeft verworven 'via een privétransactie met derden'. Wie die derden zijn, welk percentage de holding van de familie Boël verwerft en voor welk bedrag is niet bekend. Met zijn investering in Collibra stapt Sofina in de eerste Belgische techstart-up die uitgroeide tot een eenhoorn - een groeibedrijf met een waardering van 1 miljard dollar.

De spin-off van de VUB, die in 2008 het levenslicht zag, biedt bedrijven een onlineplatform waarmee ze de datastromen in ondernemingen beter in kaart kunnen brengen. Dat Collibra groeit als kool is een understatement. Wat als een lokale Brusselse start-up begon, ontwikkelde zich tot een datareus met ruim 600 werknemers, verspreid over kantoren in België, de Verenigde Staten, Polen, Frankrijk en Australië. Financiële details maakt het bedrijf niet bekend.

Google

Om die groei te financieren haalde Collibra al 345,5 miljoen dollar op. Dat geld kwam onder meer van Capital G, de investeringstak van Google-moeder Alphabet, maar ook van Iconiq Capital, de investeringsboetiek die aan de slag mag met het vermogen van Silicon Valley-toppers als Mark Zuckerberg (CEO van Facebook).

2,3 miljard waardering Bij de jongste kapitaalronde in april werd Collibra gewaardeerd op 2,3 miljard dollar.

Bij de jongste kapitaalronde in april tankte Collibra - in volle eerste golf van de coronacrisis - 112 miljoen dollar. Dat waardeerde het bedrijf op 2,3 miljard dollar. Het verse geld kwam voornamelijk van de bestaande aandeelhouders. 'Als het economisch moeilijk gaat, komen de bedrijven met veel cash het sterkst uit de crisis. We begonnen met de kapitaalronde in januari, toen nog geen sprake was van corona. Maar we zijn blij dat we het deden', zei CEO Van de Maele toen. 'We kunnen onze klanten, partners en werknemers tonen dat we sterk staan en blijven investeren in productinnovatie.'

Kudde eenhoorns

Sofina kwam de voorbije jaren steeds prominenter in beeld als aandeelhouder van beloftevolle start-ups en als hippe investeerder, een groot contrast met het jarenlange imago van de saaie, oerdiscrete investeerder die vooral in het nieuws kwam met investeringen in traditionele ondernemingen. Onder impuls van CEO Harold Boël en via zesmaandelijkse nieuwsbrieven is de Brusselse investeerder sinds enkele jaren iets loslippiger over zijn investeringen.

Door de groei van die bedrijven grossiert de portefeuille van de Boël-holding in eenhoorns. Collibra is daar eentje van. Maar Sofina zit ook aan boord bij de Britse onlineverkoper van verzorgingsproducten The Hut (die onlangs een succesvolle beursgang deed) en Byju’s, een Indiase studeerapp die 65 miljoen leerlingen bereikt en op 11 miljard dollar gewaardeerd wordt.

Andere eenhoorntrofeeën aan de muur bij Sofina zijn het Indiase fintechbedrijf Pine Labs, de specialist in chips voor artificiële intelligentie Graphcore en de digitale marktplaats Vinted.