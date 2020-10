Familie D'Ieteren pompt nog meer geld in parkingapp

Vrije parkeerplaats

Cleverciti ontwikkelde een technologie om gemakkelijker en sneller een vrije parkeerplaats te vinden. Dat gebeurt via een sensor die aan de gevel van een huis of een verlichtingspaal wordt opgehangen. Die sensor kijkt of een parkeerplaats bezet of vrij is en kan die informatie in realtime doorsturen. Zo kunnen bezoekers van de parking via parkeergeleidingssystemen, een smartphone of navigatiesoftware meteen naar een vrije plek worden geleid.