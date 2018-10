Familie Van den Brande stoot domoticabedrijf One Smart Control af

De familie achter de rusthuisgroep Armonea smelt het Mechelse domoticabedrijf One Smart Control samen met zijn Zwitserse sectorgenoot Digitalstrom.

Palmyra Brands, de Wommelgemse holding van de familie Van den Brande, ontstond in 1979 als bouwer en beheerder van rusthuizen. Palmyra is nu het bekendst van zijn belang in Armonea, de grootste privérusthuizengroep van het land. De andere partij in het kapitaal van Armonea is Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-families de Spoelberch en de Mévius.

Daarnaast is Palmyra in de rusthuissector eveneens actief met de groep Orelia. De famliie diversifieerde voorts haar belangen door in meerdere andere bedrijven te stappen. Een daarvan is de Mechelse domoticaspecialist One Smart Control.

Die transformeert elektriciteitsleidingen in woningen tot slimme dataverbindingen via powerlinetechnologie. Daardoor worden de huizen energiezuiniger, veiliger en comfortabeler. One Smart Control, dat begin dit jaar nog een contract met de Nederlandse bouwreus VolkerWessels aankondigde, kent een sterke groei. De verwachte omzet voor dit jaar is 3,8 miljoen euro, tegen amper 235.000 euro in 2016.

One Smart Control, dat 17 mensen in dienst heeft, maakt nog wel flink verlies. Om financieel sterker te staan fuseert Palmyra het bedrijf nu met zijn grotere Zwitserse sectorgenoot Digitalstrom, die het al langer kent door zijn technologie te gebruiken. One Smart Control wordt geleid door Bert De Haes, die ook mee de fusiegroep gaat leiden.