Family offices en Wallonië pompen 14 miljoen euro in blockchain

De nieuwe Belgische blockchaininvesteerder Tioga Capital krijgt de steun van de ondernemersfamilies Vlerick, Van Hool, De Clerck en Lhoist. Wallonië sluit aan met zijn investeringsmaatschappij SRIW.

Het 169 jaar oude Massachusetts Mutual Life Insurance kocht afgelopen week voor 100 miljoen dollar aan bitcoins. De verzekeraar schaart zich bij de almaar langer worden polonaise van klassieke bedrijven die de even gehypete als gecontesteerde cryptomunt omarmen. Overheden blijven niet achter: centraal bankiers als de ECB overwegen eigen digitale munten te lanceren.

Blockchain, de onderliggende technologie, surft mee op het momentum. behalve een platform voor virtuele munten is het ook een gedecentraliseerd datanetwerk om gegevens en transacties te verifiëren en te bewaren, door verschillende partijen tegelijk. De financiële wereld gebruikt blockchain om het betaalverkeer efficiënter te maken, de voedingssector om productstromen in kaart te brengen, transporteurs om de logistiek te automatiseren.

De Europese blockchainscene bevindt zich in de financiële mekka’s Genève, Londen en Frankfurt.

In ons land bouwt een twintigtal start-ups een business rond de technologie. Een bescheiden aantal, maar op Europese schaal is er met bijna 2.000 bedrijven wel degelijk een blockchainscene in de financiële mekka’s Genève, Londen, Berlijn en Frankfurt.

In die vijver van opkomende unicorns gooit het Belgische Tioga Capital zijn hengel uit. Het investeringsfonds werd opgericht door ondernemer Patrick Van de Mosselaer (DocBook), jurist Olivier Lefebvre (Jacobs Douwe Egberts, Pret A Manger) en de investeerders Michiel Lescrauwaet en Nicolas Priem. Die laatste woonde zeven jaar in Silicon Valley. Daar, meer precies op Tioga Road in Yosemite National Park, kreeg het idee voor het blockchainfonds vorm.

50 miljoen euro

Tioga Capital weet zich financieel geruggensteund door een ruime schare van ondernemersfamilies - Vlerick, Van Hool, Lhoist en De Clerck - alsook de techexperts Stijn Bijnens (Cegeka), Jurgen Ingels (Smartfin) en Bart Preneel (KU Leuven). De Waalse overheid stapt aan boord met haar investeringsmaatschappij SRIW, die 4 miljard euro beheert. Alles samen goed voor 14 miljoen euro startkapitaal. Volgend jaar wordt die oorlogskas uitgebreid naar 50 miljoen euro - mogelijk met de hulp van het Europees Investeringsfonds, dat binnenkort 100 miljoen euro uittrekt voor blockchaininvesteringen.

Tioga staat op het punt zijn eerste twee investeringen te tekenen. ‘We bekeken afgelopen maanden 250 bedrijven en hadden met 50 meetings’, zegt Lescrauwaet. Het gros van Tioga’s portefeuille zal uit infrastructuurbouwers bestaan, bedrijven die de bouwstenen leggen voor blockchain. Aangevuld met investeringen in applicaties als cryptobeurzen, databeheerders en privacyoplossingen. Tioga mikt met gemiddelde investeringen van 1 miljoen euro op Europese start-ups met een duidelijke tractie.

Europese primeur

Een overheidsfonds is als het aanmaakblokje om een barbecue aan te steken. Vervolgens moeten investeerders voor de brandstof zorgen. Pierre Rion Voorzitter van de Waalse Gewestelijke Investeringsmaatschappij SRIW

De Waalse overheid komt niet alleen met geld over de brug. Het SRIW-dochterfonds W.IN.G heeft al flink wat expertise opgebouwd in blockchain - naast andere deeptech als artificiële intelligentie. Het investeerde in twee bedrijven: het Naamse BeBlockchain en het Brusselse CV Trust, dat blockchain gebruikt om vervalsingen van diploma’s en certificaten te voorkomen.