Fiat-familie stapt in Belgische start-up Cowboy

Exor Seeds, een investeringsvehikel van de Fiat-familie Agnelli, stapt in het kapitaal van Cowboy. De Brusselse start-up voor elektrische fietsen haalt 23 miljoen euro op in een nieuwe kapitaalronde.

Voor Adrien Roose, de mede-oprichter van Cowboy, zijn het enkele spannende maanden geweest. Zes maanden geleden klopte hij bij verschillende investeerders aan voor vers geld. Maar de investeerders aarzelden, zeker toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte. ‘Ik vreesde dat de deal niet zou doorgaan’, zegt Roose. ‘De potentiële investeerders stelden hopen vragen. In het begin van de crisis waren we allesbehalve zeker dat de gesprekken positief zouden uitdraaien. In maart en april werd zelfs een pauze ingelast.’

Maar de coronacrisis bleek uiteindelijk een zegen voor Cowboy. ‘De crisis heeft geleid tot een boom in de verkoop van elektrische fietsen', vertelt Roose. 'We vreesden aanvankelijk dat de verkoop zou terugvallen, omdat we ons marketinginspanningen hadden stopgezet. Maar desondanks is onze verkoop verdrievoudigd.’

Netwerk uitbreiden

Die uitstekende verkoopcijfers hebben de investeerders over de brug gehaald, waardoor Cowboy 23 miljoen euro aan vers kapitaal mag bijschrijven op zijn rekening. Dat geld moet dienen om nieuwe elektrische fietsen te ontwerpen en het verkoopnetwerk verder uit te breiden. Het bedrijf telt maar één verkooppunt, langs het kanaal in Brussel. De bedoeling is dat netwerk uit te breiden en tegelijk het personeelsbestand te verhogen. Bij Cowboy werken 65 mensen. ‘We gaan de komende twaalf maanden 30 mensen extra aantrekken’, zegt Roose.

Naam als een klok

Het verse kapitaal werd aangebracht door vijf durfkapitalisten, waaronder Index Ventures, Isomer Capital, Future Positive Capital, HCVC en Exor Seeds. Vooral die laatste naam springt in het oog.

Exor Seeds is een naam als een klok. Het fonds maakt deel uit van het zakenimperium van de Italiaanse familie Agnelli. Die familie is mede-eigenaar van het Italiaans-Amerikaanse automerk FiatChrysler, maar de familie heeft via Exor ook belangen in de Amerikaanse herverzekeraar PartnerRe, de sportwagenbouwer Ferrari, de voetbalclub Juventus Turijn, het zakenblad The Economist en CNH Industrial, een bedrijf dat landbouwmachines maakt. Via Exor Seeds heeft de familie Agnelli ook belangen in kleine start-ups die zich vooral bezighouden met gezondheidszorg en mobiliteit.

Voor Roose is Exor Seeds een interessante investeerder. 'We hebben ook aan hun deur geklopt omdat Exor een van de grootste industriële conglomeraten vormt. We hopen via hen ook toegang te krijgen tot bepaalde fabrikanten.’

Rendabel in 2021

Met de nieuwe operatie heeft Cowboy in totaal al meer dan 35 miljoen euro opgehaald in drie kapitaalrondes. In een eerste operatie werd 10 miljoen euro opgehaald, en eerder dit jaar wist Cowboy via crowdfunding nog eens 4,5 miljoen euro aan extra kapitaal op te halen.