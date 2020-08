Filosoof brengt datareus dan toch naar Wall Street

Alex Karp, de filosoof-medeoprichter van de discrete datagigant Palantir wilde ooit geen beursgang omdat ' de focus dan verschuift van werk naar geld'. Maar die komt er nu toch.

Na twee jaar van geruchten en aankondigingen is het zover. Het mysterieuze databedrijf Palantir maakte woensdag bekend dat het naar de beurs trekt. Dat is opvallend. Een van de belangrijkste bigdatabedrijven ter wereld zwoer lange tijd de beurs af omdat onder zijn 125 klanten grote kleppers zijn die absolute discretie op prijs stellen. Zoals de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en NSA, het Pentagon en politiediensten. Ook grote hefboomfondsen en financiële instellingen zijn klant, naast grote industriespelers (Merck, BP, Fiat Chrysler).

Bij de beursintroductie - die het bedrijf volgens analisten op 30 miljard dollar waardeert en de klapper van een topseizoen voor Amerikaanse beursnoteringen wordt - behouden CEO Alex Karp en twee van zijn medeoprichters de helft van de aandelen. Omdat het om een directe notering op Wall Street gaat, wordt geen vers geld opgehaald met de verkoop van aandelen aan het grote publiek.

Krullenbol

Met zijn warrige krullenbol en aarzelende communicatiestijl doet de 52-jarige Karp meer aan een hoogintelligente en introverte bolleboos denken dan aan de topman van een miljardenbedrijf - in het eerste halfjaar van 2020 nam de omzet met 49 procent toe tot 481 miljoen dollar. Karps diploma’s onderbouwen dat imago. Hij is doctor in de jurisprudentie (de theoretische studie van recht en wetten) aan de universiteit van Stanford (waar hij medestichter Peter Thiel leerde kennen), behaalde een bachelor kunst en wetenschappen aan Haverford College en schreef een doctoraat in neoklassieke sociale theorie aan de Duitse Goethe Universiteit, onder het goedkeurend oog van de bekende filosoof Jürgen Habermas. Meteen na zijn studies begon Karp met de erfenis van zijn grootvader te investeren en richtte hij de Londense vermogensbeheerder Caedmon Group op.

Karp, die bestuurder was bij het Duitse mediaconcern Axel Springer en de chemiereus BASF, is sinds het ontstaan van Palantir in de schaduw gebleven van de multimiljardair Peter Thiel, die fortuin maakte met investeringen in Paypal en Facebook. Maar de jurist en filosoof is van groot belang voor de datareus. Met Thiel haalde hij in 2004 de eerste financiering van Palantir binnen, bij In-Q-Tel, het risicokapitaalfonds van de CIA. Met zijn persoonlijke ideeën en principes drukt hij bovendien een grote stempel op het bedrijf.

Vaderlandsliefde

Dat Palantir genoemd werd in het privacyschandaal over Cambridge Analytica en Facebook lijkt haaks te staan op Karps reputatie als voorvechter van burgerlijke vrijheden Het dinsdag gepubliceerde prospectus is doordesemd van Amerikaans patriottisme.

Ook van zijn 2.400 werknemers verwacht Karp vaderlandsliefde. Het moet de belangrijkste drijfveer zijn in hun job. Niemand, ook Karp niet, steekt meer dan 127.000 dollar per jaar op zak, exclusief bonussen en winstdeelnemingen. Een goede, ervaren ontwikkelaar verdient in Silicon Valley snel het dubbele.

De hoge lonen voor ingenieurs en softwareontwikkelaars in Californië worden genoemd als reden waarom Karp het hoofdkwartier onlangs verhuisde naar Denver in Colorado. Al kan Karps kritiek op de techvallei ook een rol hebben gespeeld. Silicon Valley is de voeling met de realiteit verloren, lijdt aan monocultuur en is alleen bezig met de verzameling van persoonlijke data voor groot geldgewin, stelt hij. Karp, die in de kantoren soms meditatiesessies geeft, woont in New Hampshire aan de Amerikaanse oostkust, in een gerenoveerde oude hoeve.