Financieel directeur wordt nieuwe CEO Niko

Philippe Bonamie, de financieel directeur van het schakelaar- en domoticabedrijf Niko, wordt CEO ad interim van het familiebedrijf uit Sint-Niklaas. Hij volgt Paul Matthijs op, die begin december was opgestapt na een discussie met de raad van bestuur.

Bonamie werd al op 19 december aangesteld voor een periode van een jaar. Dat werd pas nu gecommuniceerd aan De Tijd. De nieuwe CEO zal de lopende projecten en de ontwikkeling van geplande nieuwe producten in goede banen leiden, in afwachting van een definitieve CEO.

Had Bonamie dan niet het juiste profiel daarvoor? ‘Er komen heel wat veranderingen op het bedrijf af’, stelt Jo De Backer, de familiale eigenaar die voorafgaand aan Paul Matthijs ruim twintig jaar lang zelf CEO was. ‘We willen eerst het pad uitstippelen waar het bedrijf naartoe gaat, en vervolgens een profiel uittekenen voor een bijpassende CEO. We hebben gemerkt dat in de nieuwe technologiewereld van onder meer domotica alles veel sneller verandert dan in de wereld van lichtschakelaars. Dat vergt een ander businessmodel. Ook de consument wordt mondiger, wat eveneens een andere aanpak vergt.’

We willen eerst het pad uitstippelen waar Niko naartoe gaat, en vervolgens een profiel uittekenen voor een bijpassende definitieve CEO. Jo De Backer Familiale aandeelhouder Niko

Volgens De Backer is er nog geen headhunter op zoek naar een definitieve nieuwe CEO. ‘Dat kan opnieuw een externe CEO zijn, maar ook iemand van binnen het bedrijf. Ik sluit niet uit dat Philippe geschikt bevonden wordt voor de job, net zo goed als andere kandidaten.’

Barco

Vanzelfsprekend wordt dat niet. Paul Matthijs, die in mei 2017 overkwam van het beursgenoteerde beeldtechnologiebedrijf Barco, gaf er na 2,5 jaar al de brui aan na een dispuut met de raad van bestuur, waarin enkele familiale aandeelhouders zetelen. Zowel Matthijs als De Backer bleef altijd vaag over de exacte reden van het vertrek, ook al liet die laatste zich ontvallen dat hij ‘een aantal zaken anders had ingeschat naar het einde van het mandaat van de CEO.’ Nu voegt hij daar nog aan toe dat ‘de overgang van een corporate bedrijf (zoals Barco, red.) naar een familiebedrijf niet altijd even gemakkelijk is.’

178 miljoen Omzet Niko boekte in 2018 een omzet van 178 miljoen euro.

Toch heeft Bonamie de credits om CEO te worden van Niko. Voor hij in 2017 bij Niko als financieel directeur begon, had hij al heel wat kilometers op de teller in leidinggevende functies. Zo was hij zes jaar CEO van SBS België, meer bepaald vanaf het moment dat Wouter Vandenhaute de groep boven onder meer de tv-zenders VIER en VIJF (mee) overnam. Daarvoor was hij ooit ook CEO bij D&D, lange tijd de hofleverancier van content voor VTM, en operationeel directeur bij Euromedia, de groep boven het tv-productiehuis Video House.

Combinatie

Bonamie zal de functie van CEO combineren met zijn vorige taken, die van legal finance en IT. De nieuwe CEO wilde zelf geen commentaar geven op zijn aanstelling.