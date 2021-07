Fintechpionier helpt kmo's beter reserves in te schatten

Ondernemer Michel Akkermans stapt in het Antwerpse fintechbedrijf Monitr, dat bedrijven helpt om een duidelijker zicht te krijgen op hun geldstromen.

Monitr richt zich op kleine tot middelgrote ondernemingen en ontwikkelt technologie die hen beter inzicht geeft in cijfers en helpt in te schatten hoe hun cashflow in de nabije toekomst zal evolueren.

Het bedrijf wilde verder inzetten op het automatiseren van financiële rapportering en tegelijk veel meer rekenmodules aanbieden en besloot daarom op zoek te gaan naar extra kapitaal. Het extra geld moet ook dienen om zich te versterken op de Belgische markt en om de grens over te steken. Monitr wil voet aan de grond krijgen in Nederland.

Ervaring aan boord

Met Michel Akkermans krijgt Monitr een investeerder met bijzonder veel ervaring in de Belgische fintech aan boord. Akkermans richtte eind jaren 80 al Fics op, een specialist in software voor de financiële sector. Later stond hij samen met de entrepreneur Jurgen Ingels mee aan de wieg van het betaalbedrijf Clear2Pay.

21 portefeuille pamica Met Monitr erbij telt de portefeuille van Pamica nu 21 bedrijven.

Intussen is Akkermans uitgegroeid tot een belangrijke investeerder in tal van start-ups. Hoeveel zijn investeringsmaatschappij Pamica in Monitr pompt is niet bekendgemaakt.