Flanders Make zet ‘fabriek van de toekomst' in Kortrijk

Het wordt de derde poot van Flanders Make, dat nu vestigingen heeft in Lommel (research voor de autosector) en in Leuven (machinebouw).

Een belangrijke trend in de maakindustrie is de evolutie naar ‘massaproductie op maat’. Door meer flexibiliteit in te bouwen in het productieproces wordt het mogelijk om veel varianten te maken van een bepaald product. Dat houdt in dat fabrieken en machines snel moeten kunnen schakelen om meerdere kleine series te produceren, op een kostenefficiënte manier.