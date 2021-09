Fonds rond Jurgen Ingels doet grootste investering tot nu

Smartfin Capital, het fonds rond de fintechpionier Jurgen Ingels, investeert 15 miljoen euro in de Nederlandse scale-up Recharge, een platform voor prepaidbetalingen. 'Binnen twee à drie jaar moet het uitgroeien tot een unicorn.'

'Prepaidbetaalmiddelen groeien snel in het buitenland, niet alleen bij jongeren', zegt Bert Baeck, investeringsmanager bij Smartfin Capital. 'Sommigen willen liever geen persoonlijke kredietkaartgegevens achterlaten bij webshops. Anderen willen controle over hun bestedingen. Ze willen één maand Netflix of Spotify, zonder een abonnement dat automatisch verlengd wordt.'

Het platform van Recharge stroomlijnt zulke 'branded payments', (online) betalingen in een gecontroleerde omgeving en met een specifiek doel. 'Het gaat om alternatieve betaalmiddelen, waarvan de bekendste de vooraf betaalde geschenk- of telefoonkaarten zijn, zij het steeds in digitale vorm.'

Smartfin investeert in één klap 15 miljoen euro in het Nederlandse bedrijf. Het gaat om de zesde investering van het tweede Smartfin-fonds en om het grootste bedrag in het bestaan van het fonds. Het mikt op bedragen tot 20 miljoen euro, opgesplitst in een startinvestering en een kapitaalverhoging later. Normaal investeert het in een eerste stap 5 tot 7 miljoen euro. Het fonds beschikt over 240 miljoen euro, van onder meer de ondernemers Jonas Dhaenens (Combell), Jan Toye (ex-Palm), Jos Sluys (ex-Arinso), Jan De Clerck (Domo Investment Group) en Marc Coucke.

Over de waardering van Recharge wil Baeck niets kwijt. 'De bedoeling is dat het binnen twee à drie jaar is uitgegroeid tot een unicorn (een niet-beursgenoteerd bedrijf dat meer dan 1 miljard waard is, red.), en dan zullen we daar een mooi deel van in handen hebben.'

500 miljoen prepaidbetalingen Vorig jaar passeerde een half miljard euro aan betalingen via het platform van Recharge. Daar neemt het bedrijf gemiddeld 10 procent commissie op.

In België is het de logica zelve dat we een dienst of product achteraf betalen, via facturen of kredietkaarten, maar in andere landen zijn prepaidbetalingen veel meer ingeburgerd. Volgens Baeck wordt zowat 15 procent van alle consumentenbestedingen wereldwijd betaald met prepaidkaarten. 'In sommige landen worden ook ziekenhuisconsultaties, het energieverbruik, geneesmiddelen of het internetgebruik vooraf betaald met betaalmiddelen verbonden aan de instelling of het bedrijf in kwestie. Het kan ook een middel zijn in particulier schuldbeheer, zodat een consument een bepaald budget alleen kan uitgeven aan voeding of energie.'

Recharge is aanwezig in 22 landen, en biedt betaalsystemen aan in 60 valuta. Vorig jaar passeerde een half miljard euro aan betalingen via het platform. Daar neemt het bedrijf gemiddeld 10 procent commissie op, die wordt betaald door zowel het uitgevende bedrijf als de consument. Dat brengt de jaaromzet op ongeveer 50 miljoen euro. 'Daar moet elk jaar 50 tot 100 procent bijkomen', aldus Baeck.

Het bedrijf, waar 40 mensen werken, werd in 2010 opgericht door de Nederlanders Dirk Ueberbach en Robin Weesie. Beiden zijn nog altijd aandeelhouder, maar hebben zich teruggetrokken uit de dagelijkse operaties. De CEO is Gunter Vogelpoel, die zijn sporen verdiende bij het telecombedrijf Tele2.

In totaal haalt Recharge 25 miljoen euro op. De overige 10 miljoen komt van de bestaande aandeelhouder Prime Ventures, dat ook in het Belgische fintechbedrijf Qover zit.