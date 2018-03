Forse winstgroei voor Materialise

Voor het tweede jaar op rij kan Materialise mooie cijfers voorleggen. De Leuvense 3D-printingspecialist die sinds eind 2014 op de Amerikaanse Nasdaq noteert, ziet zowel de omzet als de winst stevig groeien.

Om een goed beeld te krijgen van de organische groei van Materialise kan je het best de inkomsten van het in februari vorig jaar overgenomen AC Tech niet meetellen. Dan klokt de omzet over 2017 af op 132 miljoen euro (+16%), pal op het hoogste eind van de analistenverwachtingen. De brutobedrijfswinst (ebitda) deed het zelfs nog beter en groeide van 9,5 miljoen euro naar 15 miljoen euro (+60%). Netto boekte het bedrijf wel nog een verlies van 1,6 miljoen euro, een halvering tegenover 2016.

We zijn blij dat onze software voor medische toepassingen steeds meer wordt opgepikt door de grote jongens uit de sector. Peter Leys Uitvoerend voorzitter

In oktober deed Materialise met het Duitse AC Tech de grootste overname uit zijn geschiedenis. Het bedrijf maakt complexe metalen onderdelen voor de autosector en draaide in 2016 een omzet van 34 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 8 miljoen euro (marge 23%). De overname meegerekend ging de jaaromzet van Materialise naar 142 miljoen euro.

Brilmonturen

Materialise telt drie divisies. De eerste ontwikkelt software voor het 3D-printen van objecten, bijvoorbeeld brilmonturen en vervangstukken van machines. Die software verbetert ook de functionaliteit en het verbinden van 3D-printers. In die divisie steeg de omzet met bijna 19 procent tot 35,8 miljoen euro. De producenten van 3D-printers zagen hun verkopen fors stijgen, waardoor ook de meegeleverde software van Materialise stevig groeide (+24%). Licenties voor het gebruik van Materialise-software brachten 15 procent meer op.

De tweede divisie, de medische, bedient de grote markt voor het printen van implantaten voor de medische sector, van schedelonderdelen tot heupen en hulpstukken waarop chirurgen operaties kunnen inoefenen. Die afdeling haalde een omzet van 42,8 miljoen euro (+13%).

De derde en grootste tak is de eigen 3D-productie voor industriële klanten (manufacturing). De focus ligt op de ontwikkeling en het testen van prototypes, engineeringstukken of productieonderdelen. In de nieuwe vestiging in Polen rollen sinds september de eerste gepersonaliseerde brilmonturen van de band, voor merken als het Belgische Hoet en het Deense Orgreen. Materialise werkt ook verder samen met Adidas voor de ontwikkeling van de eerste 3D-geprinte sportschoen. Al 50 topatleten testen nu de schoenen uit. Ook de autosector is een grote klant. Hier ging de omzet naar 63 miljoen euro (+37,7%), voor een groot deel te danken aan AC Tech.

Winst

Alle divisies wisten de brutobedrijfswinst op te krikken. De software- en medische takken wisten ook hun winstmarge te verhogen. Voor de eerste steeg die van 33,6 naar 39 procent. De medische divisie, die lange tijd worstelde met haar winstgevendheid, verviervoudigde de winstmarge tot 10,3 procent. Alleen in de manufacturingafdeling daalde de winstmarge van 8,3 naar 7,8 procent. Zonder het bijzonder winstgevende AC Tech viel die marge zelfs terug tot 5,4 procent.

Toen Materialise in juni 2014 via Nasdaq 100 miljoen dollar ophaalde, was de sector gehypet met erg hoge waarderingen tot gevolg. Zowat samen met de beursgang van de Leuvenaars startte de neerwaartse spiraal die de hele sector trof. Daardoor was het eerste jaar na de beursgang voor Materialise niet zo lucratief.

CEO Peter Leys benadrukt dat een oefening over de voorbije drie jaar toch een positief plaatje oplevert. 'De voorbije drie jaar hebben we jaarlijks een gemiddelde omzetgroei van 21 procent neergezet. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg zelfs met 46 procent. Diezelfde groei wensen we ook als richtsnoer te gebruiken voor de komende jaren. Voor dit jaar mikken we op een nieuwe groeispurt naar zelfs 180 en 185 miljoen euro omzet en een ebitda van 22 tot 25 miljoen euro, een marge van 15,1 procent.'

Johnson & Johnson