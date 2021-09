Fortnite vangt bot bij Apple met Zuid-Koreaanse test

Een verzoek van Epic Games om zijn hyperpopulaire spel Fortnite weer in de App Store te krijgen in Zuid-Korea krijgt nul op het rekest bij Apple. De twee zijn verwikkeld in een aanslepende ruzie over hoe Apple de plak zwaait over zijn appwinkel.

Het blijft er bovenarms op zitten tussen de Fortnite-maker Epic Games en Apple. De twee liggen al geruime tijd overhoop over de regels in Apples App Store. Epic vindt het niet kunnen dat Apple appmakers dwingt met het betaalsysteem van de techreus te werken, waarbij die bij aankopen in apps commissies van 15 tot 30 procent claimt.

Nadat Epic dat systeem probeerde te omzeilen en Apple de app van het populaire spel Fortnite verwijderde, sleepte Epic Apple in verschillende werelddelen voor de rechter. De rechtszaken - die nog op een uitspraak wachten - zetten een schijnwerper op de dominante positie van de 'poortwachters' Apple en Google als het op hun appwinkels aankomt. Verschillende overheden bekijken of ingegrepen moet worden.

Zuid-Korea was vorige week het eerste land waar er wetgeving kwam die uitbaters van appwinkels verplichtte ook alternatieve betaalsystemen te aanvaarden. Epic zag zijn kans dan ook schoon om Apple te testen. Het bedrijf diende bij Apple een verzoek in om weer als developer aanvaard te worden in het ecosysteem van de techreus.

Maar Apple is niet onder de indruk van het verzoek en stuurt Epic wandelen. 'Zoals we altijd hebben gezegd, zullen we Epic hartelijk verwelkomen in onze App Store als het zich bereid toont dezelfde spelregels te hanteren als iedereen', zegt een Apple-woordvoerder aan de techsite The Verge. 'Epic heeft toegegeven dat het contractbreuk heeft gepleegd, en we zien momenteel geen reden om zijn account in ere te herstellen.'

Volgens Apple zal de Zuid-Koreaanse wetgeving - die nog niet van kracht is - ook geen verschil maken op die beoordeling.