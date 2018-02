Françoise Chombar (Melexis): ‘Als meisje metselde ik graag muurtjes'

Françoise Chombar, de CEO van de chipproducent Melexis en de leading lady van de Belgische techsector, maakt zich zorgen over het gebrek aan technisch geschoolden, vooral bij meisjes. ‘Het legt een enorme hypotheek op onze economie van morgen.’

‘Ik zal mijn sexy box eens bovenhalen.’ We fronsen de wenkbrauwen, terwijl Françoise Chombar uit haar handtas een klein vierkant doosje opdiept met in het deksel een pantermotief verwerkt. Met glinsterende ogen toont ze haar ‘bijous’: chips van Melexis, het bedrijf dat ze 30 jaar geleden oprichtte samen met de bekende investeerder-ondernemer Roland Duchâtelet en haar echtgenoot ingenieur Rudi De Winter.

melexis melexis Ontwikkelaar van chips en sensoren. Opgericht in 1988 door Roland Duchâtelet, Françoise Chombar en haar echtgenoot Rudi De Winter. Zij hebben nog steeds 54 procent van de aandelen, goed voor een vermogen van 1,8 miljard euro. Françoise Chombar is CEO, en daarnaast ook bestuurder bij Umicore en voorzitter van het STEM-platform (science, technology, engineering, mathematics) ter bevordering van technische en technologische opleidingen. Omzet (2017): 512 miljoen euro (+12%), waarvan 89 procent uit automotive. In elke nieuwe wagen zitten gemiddeld tien chips en sensoren van Melexis. Bedrijfswinst: 136 miljoen (+20%) Nettowinst: 111 miljoen euro (+16%) 1.400 werknemers. Hoofdkwartier in Tessenderlo en een ontwikkelsite in Ieper. Daarnaast nog 14 vestigingen wereldwijd. Verkoopt meer in Azië (49%) dan in Europa (39%) en Noord-en ZuidAmerika (12%).

Ze laat de kleinoden een voor een de revue passeren. ‘Kijk, deze blinkende chip is een 3D-sensor waarmee je in een BMW 7 met gebaren het volume van de muziek kunt aanpassen of de telefoon kunt bedienen’, vertelt de leading lady van de Belgische techindustrie trots.

Het groeiende aantal snufjes in auto’s, die steeds zuiniger, veiliger en comfortabeler moeten, maken de chips van Melexis booming business, bleek nog maar eens uit de jaarcijfers die het bedrijf vorige week kon voorleggen. In 2017 steeg de omzet opnieuw met 12 procent tot 512 miljoen euro, de bedrijfs- en de nettowinst stegen nog sneller. De voorbije vijf jaar is de waarde van het aandeel Melexis verzesvoudigd, wat de drie stichtende aandeelhouders met 54 procent van de aandelen samen virtueel tot multimiljardairs maakt.

Jullie groeien dubbel zo snel als de markt, waardoor jullie zijn opgeklommen naar de vierde plaats in jullie sector, na grote jongens als Bosch, Infineon en NXP. Wat doet Melexis beter dan de andere?

Françoise Chombar: ‘Wij luisteren beter naar de klanten. Dat zeggen onze klanten ons zelf. Dat heeft ook te maken met onze bedrijfscultuur. We willen dat onze mensen plezier hebben in hun werk. En dat straalt af op de klanten.’

‘We zijn het enige bedrijf uit de top vier dat niet ooit is afgesplitst van een gigant als Siemens of Philips. De funfactor is de reden waarom we ervoor gekozen hebben vooral organisch te groeien, zonder overnames. Bij een overname is het heel moeilijk om die delicate bedrijfscultuur intact te houden. Bij de start 30 jaar geleden hadden Roland, Rudi en ik twee uitgangspunten: we wilden iets doen dat nuttig is voor de maatschappij, én we wilden zelf plezier hebben in wat we doen.’

Ablynx werd onlangs overgenomen door Sanofi, en Brussels Airlines wordt nu definitief ingelijfd door Lufthansa. Doen we in Vlaanderen genoeg om onze succesbedrijven in België te verankeren?

Chombar: ‘Ablynx is verkocht aan een Frans bedrijf. Daardoor zou ik het nog steeds ‘verankerd’ durven te noemen. Daar zie ik geen probleem. We hebben als klein landje niet de luxe om ons protectionistisch op te stellen. Vlaanderen of België kan alleen maar sterk zijn in een groot Europa. Ik ben dus een overtuigd Europeaan.’

De drie stichters hebben 54 procent van de aandelen. Toch een manier om Melexis te verankeren?

Chombar: ‘Ja, maar niet omdat wij Belgen of Vlamingen zijn, maar wel omdat we graag doen wat we doen, en in eigen handen willen houden. (lacht) Bovendien: we zijn wel Vlaams verankerd, maar er werken bij ons meer dan 40 nationaliteiten en we leveren wereldwijd.’

U bent bestuurder bij Umicore, specialist in materiaaltechnologie voor batterijen. Melexis is wereldtop in autochips. Tegelijk heeft Vlaanderen al drie autofabrieken verloren. Zijn we ambitieus genoeg, bijvoorbeeld in de uitbouw van een autocluster?

Chombar: ‘Beteken je pas iets als je autofabrieken in je land hebt staan? Met Umicore, Melexis en andere bedrijven zitten we veel vroeger in de keten, aan de innovatiezijde. Wij maken het grote autobouwers mogelijk om de nieuwe generatie wagens te bouwen. Niet slecht, toch? Waar die auto’s geassembleerd worden, is niet zo belangrijk, want het levert een pak minder toegevoegde waarde op.’

‘Toch zie ik reden tot bezorgdheid: ons onderwijs. Te weinig jongeren kiezen voor technische en technologische beroepen, de zogenaamde STEM-beroepen (science, technology, engineering, mathematics, red.). In België zijn per duizend inwoners maar 13 mensen technisch-wetenschappelijk geschoold. In Finland zijn dat er 26, in Ierland meer dan 30. Het tekort legt een enorme hypotheek op de toekomst van onze economie en onze maatschappij. De cijfers zijn nog dramatischer bij de meisjes. Amper een kwart van de technologisch geschoolden is vrouw. Een gigantische onontgonnen bron van talent.’

Voelen jullie dat tekort aan technici en ingenieurs ook bij Melexis?

Chombar: ‘We vinden ze nog, ook al duurt het wat langer dan vroeger. Maar alle bedrijven in België voelen het, waardoor we met onze economie niet vooruit raken. Regelmatig hoor ik bij bedrijven - waaronder veel West-Vlaamse voedingsbedrijven - dat ze hier niet uitbreiden omdat ze niet de juiste mensen vinden. Het gaat dan zelfs meer over technici dan over ingenieurs.’

Hoe komt het dat we zo achterop hinken in ons technisch onderwijs?

Chombar: ‘We associëren die jobs nog steeds met mensen die vuil rondlopen en weinig verdienen. Mensen zien ook niet hoe belangrijk technici zijn voor de ontwikkeling en de uitwerking van nieuwe producten. Ingenieurs kunnen die wel bedenken, maar je hebt ook mensen nodig die dat omzetten in een prototype of die in staat zijn een machine juist af te stellen om het nieuwe product te maken.’

‘We moeten mensen laten zien hoe je met technologie het leven van mensen kunt verbeteren en de grote problemen van deze wereld kunt oplossen. De Ocean Cleanup, het immense project om de plasticsoep in de oceanen op te ruimen, is begonnen met de droom van één jonge ondernemende student. Maar hij werkt samen met mariene biologen, meteorologen, mechanica-ingenieurs, wiskundigen, scheikundigen, enzovoort.’

‘Dat teamwerk tussen al die disciplines moeten we ook in ons onderwijs invoeren. Pas dan begrijpen jongeren waarom ze de stelling van Pythagoras moeten leren of waarvoor integralen dienen. Als je aan mensen toont dat iemand die lam is weer kan lopen met een hightech exoskelet, dan gaan de ogen van ouders en kinderen open.’

‘Vooral voor de meisjes is de toepassing van technologie belangrijk. Ze raken pas geïnteresseerd als ze zien hoe ze hun grootmoeder kunnen helpen. Toch hoor ik nog steeds dat techniek ‘iets is voor jongens en niet voor meisjes’.’

Had u misschien zelf een andere opleiding gevolgd dan licentiaat tolk als uw ouders het anders hadden aangepakt?

Chombar: ‘Zou best kunnen. Als meisje was ik in mijn vrije tijd bezig met maquettes bouwen en muurtjes metselen. Misschien was ik wel architect of zo geworden. Maar wat kreeg ik te horen? ‘Amai, je bent goed in talen.’ Ook al klopte dat wel.’

De elektrische en zelfrijdende auto zou ook zo’n wervend voorbeeld kunnen zijn. Hoe gaan we ons over tien jaar verplaatsen?

Chombar: ‘We hebben daar vier scenario’s voor uitgetekend, waarop we onze strategie baseren. Het meest optimistische model stelt dat we over tien jaar al voor de helft met volledig elektrische wagens rijden. Echt realistisch lijkt me dat niet. De kostprijs ligt nog te hoog.’

‘Een meer realistisch scenario is dat het aantal hybrides fors gaat groeien. Volgens analisten zullen er in 2024 op een wereldwijde verkoop van 120 miljoen nieuwe wagens 23 miljoen hybride en 5,8 miljoen puur elektrische wagens zijn. Men vergeet weleens dat ook de verbrandingsmotor nog zuiniger en schoner kan. Een hybridewagen met een zuinige verbrandingsmotor zou het beste van beide werelden bieden.’

Zelfsturende auto’s spreken nog meer tot de verbeelding. Hoe schat u dat in?

Chombar: ‘Die zullen nog even op zich laten wachten. Er zijn nog te veel hindernissen, onder meer juridische, maar ook technologische. Het zal ook geleidelijk evolueren via de automatisering van bepaalde functies van het rijden. De automatische noodrem of een waarschuwing bij het afwijken van de rijstrook bestaat nu al. Een echt zelfsturende wagen moet 100 procent betrouwbaar zijn, in alle weersomstandigheden. En wat wil je dat die auto doet als er plots een kind de baan op loopt? Die ethische dilemma’s moeten we eerst uitklaren.’

