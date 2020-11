Franse Uber-uitdager zet ook stap naar Vlaamse markt

Amper een dag na de aankondiging van Uber dat het landt in de grote Vlaamse steden zet ook het Franse Heetch die stap.

Voor de tweede dag op rij zet een internationaal opererend taxiplatform de stap naar de Vlaamse markt. Uber maakte woensdag bekend dat vanaf maandag in Vlaanderen ritjes te boeken zijn via de bekende app bij professionele en vergunde chauffeurs. Dat is een klap voor de taxisector, die het al moeilijk heeft na de coronacrisis en de invoering van het taxidecreet.

Maar De Tijd vernam dat Uber niet de enige is. De Franse Uber-uitdager Heetch maakt in alle stilte zijn platform klaar voor een lancering in Antwerpen. Op de site van Heetch staat Antwerpen vermeld als stad waar de dienst beschikbaar is, en de app is al volledig in het Nederlands beschikbaar. Donderdagmiddag waren zelfs ritjes te boeken in de app in Antwerpen. Het bedrijf was niet te bereiken voor enig commentaar over een lancering.

15 % Commissie Heetch rekent maar 15 procent commissie tegenover 25 procent bij Uber.

Heetch zag in 2013 in Frankrijk het levenslicht als geesteskind van Teddy Pelerin, Mathieu Jacobs en Aylic Petit. Het volgt sindsdien ongeveer dezelfde aanpak als Uber, met een app waarmee je ritten kan bestellen bij vergunde chauffeurs of, in de beginfase, bij mensen die hun auto delen. Tot nog toe richtte het bedrijf zich wel bijna alleen op Franstalige markten, zoals Frankrijk, Algerije en Marokko. Ook in het Portugees sprekende Angola is de app beschikbaar.

Prijsvechter

Het bedrijf is in ons land op dit moment al actief in Brussel. Heetch kwam in 2016 naar de hoofdstad, maar moest na een tussenkomst van de handelsrechtbank in 2018 de activiteiten stopzetten. Het platform gooide het roer om, en mikt in Brussel niet langer op deelauto's, maar wel op vergunde chauffeurs. Heetch-topman Teddy Pelerin verklaarde in september vorig jaar aan De Standaard dat er 300 à 400 actieve chauffeurs zijn in Brussel, die elke maand 10.000 ritjes doen.

De Fransen zetten zich in hun communicatie naar chauffeurs overduidelijk in de markt als 'prijsvechter'. Ze romen maar 15 procent commissie af van hun chauffeurs, terwijl dat bij Uber 25 procent is. Het Franse bedrijf zit nog in zijn groeifase. Eind vorig jaar haalde het 42 miljoen dollar (35 miljoen euro) omzet. Toch was Heetch toen al 'bijna winstgevend', zei Pelerin aan de Amerikaanse techsite TechCrunch.