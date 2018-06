Fujifilm eist meer dan een miljard van Xerox wegens afgesprongen overname

Beide bedrijven hadden in januari een complexe deal afgesproken waarbij Xerox zou opgenomen worden in Fuji Xerox, de Aziatische joint venture van beide bedrijven. Fujifilm zou daarbij 50,1 procent van het Xerox-kapitaal verwerven.

De Amerikaanse miljardair en beursactivist Carl Icahn en Xerox-grootaandeelhouder Darwin Deason zagen dat echter niet zitten. Zij vonden dat Xerox in de transactie ondergewaardeerd werd en beschuldigden de toenmalige CEO Jeff Jacobson ervan dat hij de deal had bekokstoofd om zijn eigen job te kunnen behouden. Jacobson werd uiteindelijk tot ontslag gedwongen in een schikking tussen het bedrijf en beide aandeelhouders.