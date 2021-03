Futuristisch Boston Dynamics stort zich op distributiecentra

Boston Dynamics heeft dinsdag de Stretch voorgesteld. De logistieke robot moet onder meer het in- en uitladen van vrachtwagens en containers volledig automatiseren.

Boston Dynamics lanceerde een demonstratievideo van de met een zuignappenarm uitgeruste robot en meldde op zoek te zijn naar bedrijven die de Stretch willen testen. Vanaf volgend jaar moet het apparaat opduiken in distributiecentra.

De logistieke robot Stretch van Boston Dynamics.

Boston Dynamics, een spin-off van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), verwierf de afgelopen jaren vooral faam met al dan niet angstaanjagende filmpjes van robothonden die ook na mishandelingen overeind bleven, deuren konden openen en verbluffend snel waren. Ondertussen zijn er wel enkele klanten voor de viervoetige Spot-robot. De politie van New York experimenteert er sinds eind vorig jaar mee.

De robotmens Atlas en -hond Spot in actie.

Commercieel is de Spot nog geen succes. Google (en daarna het moederbedrijf Alphabet) had lange tijd een meerderheidsbelang in Boston Dynamics en beheerde het als een soort hobby onder Google X. In 2017 verkocht het zijn belang van 80 procent voor iets meer dan 100 miljoen dollar aan het Japanse Softbank.

Eind vorig jaar werd Hyundai eigenaar. Het Zuid-Koreaanse industriële conglomeraat waardeerde Boston Dynamics op 1,1 miljard dollar. Softbank zag zo zijn inleg in amper drie jaar tijd vertienvoudigd.

Geen softwarebedrijf

Onder het Zuid-Koreaanse aandeelhouderschap komt Boston Dynamics nu met minder futuristische, maar meer toepasbare robots. ‘Wat Boston Dynamics van veel andere robotbedrijven onderscheidt, is dat het geen softwarebedrijf is, maar een echte producent en ontwikkelaar van fysieke robots. Het is heel goed in het maken van compacte en krachtige robotarmen’, zegt Bram Vanderborght, professor Robotica, verbonden aan Brubotics (VUB) en het onderzoekscentrum Imec.

Schermvullende weergave Robotprofessor Bram Vanderborght. ©Marco Mertens

Automatisering is goud waard in de logistieke wereld. Door de enorme vlucht van e-commerce zijn in de hele wereld immense distributiecentra verrezen vanwaaruit aanbieders als Bol.com, Amazon en Zalando hun pakjes uitsturen. Daarvoor is nog altijd veel handenarbeid nodig, en elke halve minuut tijdswinst in het verwerken van orders is fortuinen waard.

Amazon heeft - noblesse oblige - zelf een roboticabedrijf uit de grond gestampt om zijn distributiecentra te automatiseren. In enkele van die centra in de VS gebeurt de voorraadopslag volledig door robots.

Een geautomatiseerd distributiecentrum van Amazon.

Volgens Vanderborght kan de Stretch een aardverschuiving veroorzaken in de logistiek en in distributiecentra. ‘Ja, in veel gevallen is de Stretch waarschijnlijk geen ideale oplossing, zoals bij het behandelen van zakken of pallets. Maar er wordt ontzettend veel vervoerd in containers, dat heeft de Ever Given in het Suezkanaal nog maar eens aangetoond. Zelfs als Stretch-robots maar 20 procent van de containers leegmaken, is dat al een gigantisch aantal.'

Kostenvoordeel

‘Een zeecontainer wordt doorgaans door twee mensen leeggemaakt. Die functie kan de Stretch overnemen, op voorwaarde dat de kosten van de robot onder controle gehouden worden. Dat kan bijvoorbeeld als Boston Dynamics erin slaagt veel Stretch-robots te verkopen en ze in serie te produceren. Dan daalt de prijs aanzienlijk’, zegt Vanderborght. Ook de hogere snelheid en het feit dat de robots 24 uur per dag actief kunnen zijn, draagt bij aan een kostenvoordeel tegenover handenarbeid.