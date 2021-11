GE hakt zichzelf in drie

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric wordt opgesplitst in drie bedrijven, in de 'groeisectoren' luchtvaart, gezondheid en energie.

Het Amerikaanse concern General Electric staat voor een ingrijpende metamorfose. Het wordt opgedeeld in drie delen: GE Aviation, GE Healthcare en een derde bedrijf waarin GE Renewable Energy, GE Power en GE Digital worden gecombineerd.

GE hoopt dat de splitsing de operationele focus en de flexibiliteit om aan de eisen van klanten te voldoen verbetert. Dat zal zich vertalen in raden van bestuur met meer expertise, en diversere mogelijkheden voor investeerders. Volgens GE zullen de drie bedrijven beter gepositioneerd zijn om langetermijngroei te realiseren en waarde te creëren voor klanten, werknemers en beleggers. Die laatste groep is alvast enthousiast: het aandeel veerde na het nieuws met 8 procent op.

Aandelenkoers

De opsplitsing moet ook de schuldenlast verminderen en de aandelenkoers - de drie bedrijven zullen beursgenoteerd blijven - nieuw leven in blazen. GE is met zijn 129 jaar een van de oudste conglomeraten ter wereld en was vroeger een symbool van industriële macht. Het bedrijf ontstond aan het eind van de 19de eeuw, toen Amerika industrialiseerde en op grote schaal nood was aan elektriciteit en verlichting.

In de 20ste eeuw verbreedde GE van een fabrikant van huishoudspullen naar een technologische pionier, die de uitvinding van microgolf- en radarsystemen mogelijk maakte. Later speelde het een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de lasertechnologie en medische beeldvorming. De jongste jaren vervaagde het prestige. Sinds de financiële crisis in 2008 heeft GE het lastig het beleggersvertrouwen terug te winnen. In 2018 verdween het bedrijf uit de Dow Jones.

Tegelijk worstelt het bedrijf met een stijgende schuld, die tegen 2018 was opgelopen tot ruim 130 miljard dollar. Het bedrijf zegt dat het goed op weg is de schulden met meer dan 75 miljard dollar terug te dringen. Tegen 2023 moet de verhouding tussen de schuld en de brutobedrijfswinst lager zijn dan 2,5.