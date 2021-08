Gaga de son BABA

Beleggers in Alibaba weten dinsdag of de e-commercereus weer op groeikoers zit. Waar ze geen antwoord op zullen krijgen: of ze wel eigenaar zijn van 'hun' bedrijf.

Op één aspect weet Alibaba zijn dubbele notering in Hongkong en Wall Street - beursticker: BABA - in balans te houden. Beide groepen beleggers krijgen dinsdag om 7.30 uur in een telefonische conferentie tekst en uitleg over het kwartaalrapport: de Amerikanen om half acht 's morgens, Hongkong om half acht 's avonds.

Daniel Zhang, die twee jaar geleden oprichter Jack Ma opvolgde aan het roer van de Chinese e-commercereus, zal duimen dat het bij die gelegenheid weer 'gewoon' over de resultaten kan gaan. Het voorgaande kwartaal moest Zhang het eerste verlies sinds de beursgang op Wall Street in 2012 opbiechten.

De reden? Een Chinese kartelboete van 5,5 miljard renminbi (720 miljoen euro). De voorbode van een beroerde maand juli, toen Alibaba 100 miljard dollar beurswaarde verloor. Beleggers beseffen dat in het gevecht tegen de almacht van big Tech de Chinese communistische partij zich een stuk minder tandeloos toont dan de Amerikaanse overheid.

De door Bloomberg gepolste analisten rekenen op een stevige omzetgroei van 35 procent tot 209 miljard renminbi (27,2 miljard euro). Beleggers kijken vooral naar de pogingen om met de app Taobao - Chinees voor 'schattenjacht', een soort Chinese versie van eBay - ook in meer landelijke Chinese gebieden door te breken.

Wie denkt dat aandelen Alibaba tegen 20 keer de verwachte winst voor het lopende boekjaar - tegenover 60 keer voor Amazon - een schattenjacht zijn, check eerst pagina 83 van het jongste jaarverslag. Daar staat een 'vereenvoudigd organogram' van de eigendomsstructuur. Beleggers met wat kilometers op de teller denken meteen aan de cascade van de groep-Frère in de slechte oude tijd.