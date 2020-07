Garmin bevestigt cyberaanval

Garmin, de Amerikaanse maker van gps-toestellen en sporthorloges, bevestigt dat de langdurige panne van de voorbije dagen aan een cyberaanval te wijten is.

De diensten van Garmin lagen sinds 23 juli plat, tot ergernis van veel gebruikers. Officieel luidde het in de app en op de site van Garmin dat er onderhoudswerken aan de gang waren, maar meerdere technologiemedia wezen erop dat er zeer waarschijnlijk hackers in het spel waren.

Details geeft Garmin niet, wel zegt het dat er 'geen indicatie is dat klantgegevens, waaronder ook betalingsinformatie van Garmin Pay, zijn geopend, verloren of gestolen.' Garmin Pay is een dienst die toelaat met een horloge te betalen.