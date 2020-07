Garmin komt stilaan weer tot leven na cyberaanval

Sinds donderdag werkte de app niet meer. Officieel luidde het dat er onderhoudswerken aan de gang waren, zoals een banner in de app stelt. 'We ondervinden een panne die Garmin Connect beïnvloedt, en daardoor werken de app en de website op dit moment niet', liet Garmin summier weten via Twitter. Het bedrijf is ook niet bereikbaar via telefoon, e-mail of via zijn website.