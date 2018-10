Gedaan met parkeerboetes dankzij Belgische app

De app cPark, die werkt als de flitsverklikker Coyote maar dan voor parkeren, haalt 750.000 euro om het succes in België uit te breiden naar Frankrijk.

Amper een jaar na de lancering telt de app cPark zo'n 130.000 gebruikers. De app ging vorig jaar van start in Brussel en Antwerpen waarna zowat alle grote steden in Vlaanderen en Wallonië waaronder Gent, Leuven, Luik en Charleroi.

De app geeft alle mogelijke parkeerzones weer op een kaart. Je weet dus altijd of parkeren gratis, met parkeerschijf dan wel betalend is. cPark geeft ook het risico aan op controle door een parkeerwachter op de plaats waar je geparkeerd staat, elk moment van de dag. De app verwittigt bovendien niet alleen als je parkeertijd is afgelopen, maar vooral ook als een controleur in de buurt is. Dat gebeurt op basis van andere gebruikers die melden waar en wanneer parkeerwachters aan het werk zijn. cPark heeft in dat opzicht veel weg van Coyote, het waarschuwingssysteem voor snelheidscontroles.

Naar Parijs

Voorbije zomer zette de app zijn eerste stappen in het buitenland met een lancering in Parijs waar al 40.000 mensen het nut van de app hebben ontdekt. Nu moet ook de rest van Frankrijk volgen en hebben de oprichters Hadrien Crespin en Nicolas Cognauw hun zinnen gezet op de tien grootste, Franse steden à la Marseille, Lyon en Nice.

'De lancering in Parijs heeft aangetoond dat we ook buiten België potentieel hebben', klinkt het. Om die expansie te financieren heeft het bedrijf 750.000 euro vers kapitaal opgehaald bij Seeder Fund, Digital Attraxion, Wapinvest, IMBC en enkele business angels. CPark heeft al acht mensen in dienst en plant vijf nieuwe aanwervingen van specialisten in IT en marketing.

Op naar 1 miljoen gebruikers